Gold in Euro ebenso unbeirrt auf Kurs

Quelle Chart: stock3

Heute wollen wir einmal mehr auf den Euro-Raum und insbesondere als Euro-Anleger oder auch -Händler einmal mehr auf die Notierungen des edlen Metalls in Euro schauen. Der Preis des edlen Metalls befindet sich, wie bei beziehungsweise in zahlreichen anderen Währungen auch, auf Höchststand. Die Trendbewegung ist absolut intakt und bleibt oberhalb von 2.276 EUR sowie speziell über 2.312 EUR weiterhin bullisch, mit direkt ableitbaren Zielen auf der Oberseite bis 2.359 EUR und dem folgend 2.437 EUR (Monats-Pivot-Punkte).Ein Rückgang unter 2.276 EUR sollte im Abgleich des US-Dollar-Chartverlaufs hingegen negative Auswirkungen auf den Preis haben. Zumindest erlaubt sich in diesem Fall eine stärkere Schwäche in Richtung von mindestens 2.127 EUR je Unze, bevor darunter Notierungen unterhalb von 2.000 EUR denkbar wären.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.