Platin noch immer orientierungslos

Quelle Chart: stock3

Das Industrie- und Edelmetall Platin zeigt sich rund um die 1.000 USD-Marke weiterhin orientierungslos. So recht mag kein Trendimpuls aufkommen, sodass der jüngste Ausflug in den vierstelligen Preisbereich abermals nur kurzer Natur war. Seit einigen Tagen herrscht wieder sichtlicher Verkaufsdruck. Ob Platin hierbei wieder bis zum Preisniveau von 900 USD je Unze durchgereicht wird, bleibt abzuwarten. Widmen wir uns daher im Nachgang der weiteren Analyse zum eventuellen Richtungsentscheid.bis nahe der Marke von 1.100 USD durchbrechen, doch andererseits gelang es den Käufern nicht, das Metall nachhaltig über der psychologischen Marke von 1.000 USD zu etablieren. Kurzfristig erscheinen weitere Verluste möglich. Die Zielmarken befinden sich bei 943 USD und darunter beim Unterstützungslevel von 902 USD. Spätestens im Bereich des Levels von 900 USD herum dürften die Käufer erneut Mut schöpfen, um zumindest den Abwärtsimpuls zu stoppen. Ein weiteres Abtauchen unter 887 USD sollte dabei vermieden werden, da ansonsten weitere Verluste bis unter die Jahrestiefs 2024 bei 868 USD hinaus in Richtung von 850 USD drohen könnten. Um diesem Preisverfall entgegenzuwirken, bedarf es einer raschen Rückkehr über das Niveau von 1.000 USD.Sollte dies gelingen, könnte sich die Orientierungslosigkeit doch noch zu Gunsten der Bullen auflösen. Eine Etablierung über der Marke von 1.000 USD erlaubt nämlich weitere Zugewinne bis 1.030 USD, bevor darüber schließlich das im Frühjahr nur knapp verfehlte Ziel bei 1.096 USD angesteuert werden dürfte. Ein Anstieg darüber in Verbindung des Erklimmens des Niveaus von 1.100 USD würde die weiteren Aussichten des Metalls erheblich verbessern. Doch noch ist dies reine Spekulation, denn dafür fehlt es bislang eindeutig am Druck der Käufer.Aufgrund der jüngsten Verluste ist Vorsicht geboten. Nur eine Stabilisierung sowie Umkehr mitsamt Rückkehr ins vierstellige Preisniveau verschaffen Hoffnung. Oberhalb von 1.000 USD und einer entsprechenden Etablierung erlaubt sich kurzfristiges Potenzial bis 1.030 USD, bevor darüber das Level von 1.096 USD interessant werden könnte.Die abermalige Abweisung rund um 1.000 USD erlaubt weiteres Abwärtspotenzial bis 943 USD. Sollte auch dort keine Kaufbereitschaft entstehen, müsste man in weiterer Folge mit Verlusten in Richtung der Unterstützung von 902 USD kalkulieren. Wird auch dieses Niveau unterschritten, erlauben sich zusätzliche Abgaben bis mindestens zum Bereich von bis 887 und 868 USD.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.