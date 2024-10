Gold mit Allzeithoch ins Wochenende

Quelle Chart: stock3

Zum 25. Jubiläum der GoldSeiten könnte es ja nicht passender sein, als dass der Goldpreis selbst in unbekannte Höhen vordringt. Die letzte Beschau des edlen Metalls vom 10. Oktober stellte bereits die Marke von 2.723 USD in Aussicht und jene scheint nunmehr zum Greifen nahe. Denn mit dem Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie gewann Gold wieder an Fahrt und strebt weiter gen Norden. Oberhalb von 2.723 USD lässt sich das nächste Preisziel anhand des Monats-Pivot-Punktes bei 2.811 USD (R2) ableiten, bevor darüber Niveaus von 2.936 USD (R3) möglich werden.Das erst gestern überwundene, bis dato gültige Allzeithoch bei rund 2.685 USD gilt jetzt als erste Unterstützung. Preise darunter könnten eine temporäre Konsolidierung bis 2.628 USD initiieren. Unterhalb davon wäre die Lage wieder kritischer zu sehen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.