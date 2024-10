Goldpreisprognose: 43./44. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 19.10.24, um 08:47 Uhr, bei 2.721 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 2.700 $ bis 2.740 $In der vergangenen Woche ist der Goldpreis nach einer anfänglichen Schiebephase direkt in Richtung neuer Allzeithochs durchgestartet und hat die 2.700er $-Marke überschritten. Nach dem festen Wochenschluss überwiegen zum Wochenstart am Montag die positiven Vorzeichen, so dass auch in der neuen Woche mit weiteren Zugewinnen zu rechnen bleibt.• Nächste Widerstände: 2.722 $ = Allzeithoch & Vorwochenhoch• Wichtige Unterstützungen: 2.685 $ = Septemberhoch | 2.638 $ = Vorwochentief• GD20 (Std): 2.713 $• Erwartete Tagesspanne: 2.695 $ bis 2.735 $ alternativ 2.670 $ bis 2.710 $Abhängig vom Wochenstart dürfte der Goldpreis am Dienstag in eine Stabilisierung drehen und die neuen Höchststände konsolidieren. Bei Anzeichen für Gewinnmitnahmen könnte sich auch eine Korrektur mit Test der 2.650er $-Marke ankündigen.Ergänzend zum Stundenchart hat der Kurs die wichtigste stützende Zone im Bereich von 2.600 $ verteidigt. Der gleitende 20-Tage-Durchschnitt dürfte einen korrigierenden Angebotsüberhang nun bei 2.670 $ abfangen, womit grundsätzlich eine Fortsetzung der Gewinnserie zu erwarten ist.• Mögliche Wochenspanne: 2.670 $ bis 2.760 $In einer bestätigten Aufwärtstrendstruktur zielt Gold auf neue Allzeithochs, könnte mit Notierungen über der 2.700er $-Marke jedoch in eine nächste Konsolidierung übergehen. Die etablierte Unterstützungszone bei 2.600 $ dürfte stärkeren Gewinnmitnahmen zunächst entgegenstehen. Erst bei einem Bruch dieser Marke wäre Korrekturstimmung im Markt, wobei nächste Ziele dann bei 2.530 $ liegen würden. Eine Fortsetzung der Dynamik könnte hingegen direkt auf die Zone um 2.800 US-Dollar zielen.• Mögliche Wochenspanne: 2.720 $ bis 2.810 $ alternativ 2.620 $ bis 2.730 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)