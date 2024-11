Goldpreisprognose: 46./47. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 09.11.24, um 09:10 Uhr, bei 2.684 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 2.680 $ bis 2.725 $ alternativ 2.665 $ bis 2.710 $In der vergangenen Woche hat der Goldpreis nach einem verhaltenen Start auf das Ergebnis der US-Wahl mit stärkeren Gewinnmitnahmen reagiert und sich zum Ende in einer Gegenbewegung an das Septemberhoch erholt. Zum Wochenstart am Montag bleibt nun abzuwarten, ob sich diese Unterstützung durchsetzen kann oder eine nächste Korrekturbewegung einsetzt. Weitere Schwäche könnte für die kommende Woche Druck in Richtung der 2.600er $-Marke bedeuten.• Nächste Widerstände: 2.685 $ = Septemberhoch | 2.749 $ = Vorwochenhoch | 2.790 $ = Allzeithoch• Wichtige Unterstützungen: 2.724 $ = Vorwochentief | 2.531 $ = Augusthoch• GD20 (Std): 2.689 $• Erwartete Tagesspanne: 2.695 $ bis 2.730 $ alternativ 2.640 $ bis 2.675 $Abhängig vom Wochenstart könnte der Goldpreis am Dienstag weiteren Abwärtsdruck zeigen und auf die 2.600er $-Marke zielen. Federführend dürfte sich die Entwicklung an der 50-Tage-Linie präsentieren: Sollte der 2.640er $-Bereich verteidigt werden, wäre zunächst eine Konsolidierungsphase möglich. Zeigt sich der Kurs hingegen fester über 2.700 $, könnte der Korrekturbedarf bereits abgearbeitet sein.Ergänzend zum Stundenchart korrigiert der Kurs vom Allzeithoch, womit der Fokus mittlerweile auf der stützenden Zone im Bereich von 2.600 $ liegt. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt könnte einen Angebotsüberhang noch abfangen, darunter wäre als nächstes Ziel die 2.500er $-Marke aktiv. Nach der US-Wahl scheinen die Investoren ihr Geld wieder stärker in die Aktienmärkte zu verschieben.• Mögliche Wochenspanne: 2.600 $ bis 2.705 $ alternativ 2.675 $ bis 2.765 $In einer bestätigten Aufwärtstrendstruktur korrigiert Gold von seinem Allzeithoch. Nach den Ereignissen im Zuge der US-Wahl ist der Kurs in Richtung der 2.600er $-Marke unter Druck geraten. Bei einem Bruch darunter könnte eine Trendwende wahrscheinlich werden, wobei nächste Ziele im 2.450er $-Bereich liegen würden. Notierungen über dem GD50 hingegen halten die Aufwärtstrendstruktur aufrecht.• Mögliche Wochenspanne: 2.545 $ bis 2.630 $ alternativ 2.710 $ bis 2.795 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)