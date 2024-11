Zijin Mining mit Berg- und Talfahrt

Quelle Chart: stock3

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. konnte im Hinblick auf die letzte Analyse vom 5. Juli keine neuen Höchststände generieren. Vielmehr erhöhte sich mit dem Juli-Start der Verkaufsdruck. Dabei setzte die Aktie bis zur Unterstützung von 1,60 EUR zurück, was vom Rekordstand bei 2,34 EUR ausgehend einem Verlust von größer als 30% entspricht. Doch wie ist die aktuelle Lage einzuschätzen? Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Nach der ausgedehnten Rally waren die Anleger zum Sommerverlauf buchstäblich satt und so wurden Gewinne realisiert. Im Anschluss an den Test der Unterstützung rund um 1,60 EUR starteten die Bullen einen erneuten Angriff auf den Hochpunkt von Mitte Mai bei 2,12 EUR. Dieses Level bestätigte sich als Widerstand, von dem die Aktie abgewiesen wurde. Seither etablierte sich eine Abwärtstrendlinie und untermauerte die erneute Kursschwäche.Unter technischer Betrachtung besteht erneutes Verlustpotenzial in Richtung der bereits im September angesteuerten Zone rund um 1,60 EUR. Knapp davor befindet sich zudem die Aufwärtstrendlinie seit Ende 2022. Dementsprechend erscheint eine zumindest eine nochmalige Stabilisierung zwischen 1,60 und 1,65 EUR wahrscheinlich. Bleibt diese jedoch aus, müsste man mit einer Verschärfung des Verkaufsdrucks rechnen. Anschlussverluste bis 1,48 EUR oder darunter bis 1,41 EUR könnten daraufhin erfolgen. Im Ausdehnungsfall müsste man sogar einen Test der runden Marke von 1,30 EUR berücksichtigen.Erfolgt hingegen die mögliche Stabilisierung im Bereich rund um 1,65 EUR, könnten diese vorherigen Abgaben sogar als Chance für eine erneute Performance in Richtung des Widerstands von 2,12 EUR angesehen werden. Zuvor wären zwar noch die Hürden im Bereich von 1,86 EUR sowie darüber bei 1,99 EUR zu durchbrechen, allerdings die generelle Struktur einen solchen Lauf begünstigt. Schlussendlich wäre bei einem Anstieg über 2,12 EUR das bullische Setup reaktiviert und die Einstellung des Höchststandes von 2,34 EUR nur eine Frage der Zeit.Kurzfristig erscheinen weitere Verluste möglich. Im Bereich von 1,60 bis 1,65 EUR könnte es jedoch wieder zu erhöhter Nachfrage kommen. Je früher die Notierungen wieder anziehen, desto wahrscheinlicher ein Angriff auf den Widerstand von 2,12 EUR. Oberhalb davon wäre weiteres Potenzial bis 2,34 EUR denkbar.Der eingeleitete Abwärtstrend sollte sich zunächst bis zur Unterstützungsregion von 1,60 bis 1,65 EUR fortsetzen. Ein Abtauchen unter 1,60 EUR erhöht das Risiko einer Korrekturbeschleunigung, sodass in weiterer Folge mit Verlusten bis 1,48 EUR und darunter bis mindestens 1,41 EUR kalkuliert werden sollte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.