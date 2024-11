Fortuna Mining noch in Seitwärtsrange gefangen

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Silberminenunternehmen Fortuna Mining Corp. bleibt grundsätzlich betrachtet weiterhin enttäuschend. Zwar kann sich der Kurs stabil halten, doch von aufstrebender Performance kann keinerlei Rede sein. Vielmehr hat sich eine zähe Seitwärtsrange ausgebildet, welche erst durch das Verlassen weiteren Auf- beziehungswiese Abtrieb bescheren dürfte. Mehr dazu im Nachgang.Trotz der sich darstellenden Seitwärtsphase darf natürlich nicht die bisher beachtliche Performance im Handelsjahr 2024 vernachlässigt werden. Denn vom Februartief ausgehend schossen die Notierungen mit einem starken Anstieg von +142% gen Norden. Eine nachfolgende Konsolidierung ist daher wenig überraschend und doch sollte sich in nächster Zeit eine Entscheidung eröffnen. Denn wie im unteren Chart ersichtlich, stellt sich ein symmetrisches Dreieck dar, welches entsprechende Spannung mit sich bringt.Sollten sich die Notierungen daher weiter nach oben entwickeln, wird es insbesondere im Bereich rund um 5,30 USD interessant. Dort verläuft etwa die Abwärtstrendlinie seit Ende Mai. Ein wesentlicher Trigger auf der Oberseite ist jedoch der frisch ausgebildete Widerstand von 5,48 USD. Sollte die Mine folglich darüber ansteigen können, wären durch den klaren Ausbruch weiter Kurssteigerungen bis zum Mai-Hoch bei 6,36 USD zu erwarten.Demgegenüber steht das Abtauchen gen Süden. Hierbei gilt es, neben der aufwärtsgerichteten Trendlinie seit Anfang August, auf die Unterstützungsmarke von 4,38 USD zu achten. Taucht die Aktie nämlich darunter ab, müsste man speziell mit der Aufgabe der Zone von 4,14 bis 4,09 USD mit einer stärker ausgeprägten Umkehr rechnen. Faktisch wären dann die Bären klar im Vorteil, sodass weitere Anschlussverluste bis rund 3,60 USD einkalkuliert werden müssten.Im Kontext der Kursschwäche wäre die allgemeine Chartsituation klar eingetrübt, sodass auch noch tiefere Kurse nicht auszuschließen wären.Im Zuge der unlängst erfolgten Bestätigung der Unterstützung von 4,38 USD streben die Kurse der Aktie wieder nach oben. Nunmehr bedarf es allerdings weiteren Kaufdrucks, sodass bei einem Sprung über 5,30 USD und nachfolgend Ausbruch über die Widerstandsmarke von 5,48 USD erfolgen kann. In weiterer Folge wäre eine Attacke auf das Mai-Hoch bei 6,36 USD denkbar.Drehen die Kurse wieder ab, erscheint das Verhalten rund um das Level von 4,38 USD interessant. Ein Rückgang darunter dürfte einen Test der wichtigen Unterstützungszone von 4,14 bis 4,09 USD nach sich ziehen. Unterhalb davon wäre unweigerlich mit Anschlussverlusten in Richtung des Niveaus von 3,60 USD zu kalkulieren.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.