Gold - ab wann wieder interessant?

Quelle Chart: stock3

Zweifelsfrei ist Gold unverändert interessant. Denn das Handelsjahr 2024 zählt im Hinblick auf die generelle Performance bereits zu einem historischen Jahr. Auf die aktuelle und kurzfristigere Chartsituation bezogen, befindet sich das edle Metall jedoch in einer anhaltenden Konsolidierungsphase.Erst bei einem Anstieg über 2.713 USD spielt die Musik wieder klar aufseiten der Bullen. In weiterer Folge wäre dann das nominale Allzeithoch bei rund 2.790 USD interessant, bevor es über die 2.800 USD-Marke weitergeht. Im Dezember werden wir anhand der Monats-Pivot-Punkte weitere Marken sondieren.Unterhalb von 2.685 USD bleibt der Goldpreis jedoch im Konsolidierungsmodus, sodass es nochmals in Richtung 2.525 USD abwärts gehen könnte. Erst unterhalb davon dürfte sich der Druck merklich erhöhen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.