Silber stabilisiert sich oberhalb der 30,00 USD-Marke

Quelle Chart: stock3

Nach den Monaten des herbstlichen Aufschwungs geriet der Silberpreis zuletzt wieder etwas unter Druck. Dabei korrigierte der Preis recht scharf vom Reaktionshoch bei 34,85 USD ausgehend mit beinahe -15%. An der Unterstützung von 29,75 USD stoppte jedoch der Ausverkauf und auch in der Vorwoche fand dieses Niveau seine erneute Bestätigung. Per Tagesschluss konnte sogar stets die Marke von 30,00 USD verteidigt werden.Auf der Oberseite wird es wieder interessant, sofern Silber die Marke von 31,50 USD überwindet. Dieser Sprung auf neue Mehrwochenhochs dürfte weiter treibend wirken, sodass in weiterer Konsequenz das Niveau von 32,23 USD zurückerobert werden könnte. Eine Stabilisierung darüber verschafft wieder mehr Perspektiven auf der Oberseite.Sollte es hingegen zu einem Tagesschlussstand unter 30,00 USD kommen, könnte sich die Preisschwäche weiter fortsetzen. Zunächst bis 28,98 USD und gegebenenfalls darunter in Richtung 26,60 USD.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.