Goldpreisprognose: 50./51. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 07.12.24, um 08:46 Uhr, bei 2.632 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 2.620 $ bis 2.655 $In der vergangenen Woche hat der Goldpreis keine deutlichen Impulse gezeigt und eine flache Basis ausgebildet. Hier dürfte ein Ausbruch aus der Vorwochenspanne (grau) den nächsten Richtungsimpuls bilden, an dem sich der weitere Wochenverlauf orientieren würde. Ob bereits am Montag stärkere Bewegung in den Markt kommt, bleibt abzuwarten.• Nächste Widerstände: 2.657 $ = Vorwochenhoch | 2.685 $ = Septemberhoch | 2.790 $ = Allzeithoch• Wichtige Unterstützungen: 2.613 $ = Vorwochentief | 2.603 $ = Oktobertief | 2.531 $ = Augusthoch• GD20 (Std): 2.637 $• Erwartete Tagesspanne: 2.640 $ bis 2.680 $ alternativ 2.600 $ bis 2.640 $Abhängig vom Wochenstart könnte der Goldpreis am Dienstag bereits eine Richtung eingeschlagen haben und auf das Septemberhoch zielen. Im alternativen Szenario würde sich hingegen die Konsolidierung fortsetzen oder Druck auf das Oktobertief entstehen. Bei einem Bruch könnte eine stärkere Korrektur einsetzen.Ergänzend zum Stundenchart zeigt der Kurs mit Notierungen unter der 50-Tage-Linie eine Tendenz, die Druck auf das Oktobertief bildet. Ein Bruch dieser Unterstützung würde das Augusthoch anvisieren. Erst ein Ausbruch über 2.720 US-Dollar würde die Aussichten wieder verbessern.• Mögliche Wochenspanne: 2.570 $ bis 2.690 $Zum Start in den November hat Gold von seinem Allzeithoch korrigiert und sich am Augusthoch gestützt. Die folgende V-Erholung ist ein Zeichen dafür, dass sich das Korrekturpotential bereits abgebaut haben könnte. Dafür müsste jedoch die 50-Tage-Linie zurückgewonnen werden. Sollte dies nicht gelingen, dürfte der Kurs den Bereich um 2.500 $ auf Nachfrage testen.• Mögliche Wochenspanne: 2.510 $ bis 2.635 $ alternativ 2.645 $ bis 2.760 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)