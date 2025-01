Brent-OIL mit starker Tendenz ins neue Jahr

Quelle Chart: sesonax

Quelle Chart: stock3

Das Öl der Nordseeorte Brent konnte sich zum Abschlussquartal des vorangegangenen Jahres im Bereich der Unterstützung von 71,85 USD stabilisieren. Mit dem Jahresausklang folgte dann auch wieder verstärkte Nachfrage, welche seither zum Bruch der Abwärtstrendlinie seit Juli 2024 in Verbindung des Sprungs über den Widerstandsbereich von 76,02 bis 76,86 USD führte. Schauen wir auf weitere Details im Nachgang.Mit dieser starken Tendenz scheint das schwarze Gold durchaus Lust auf mehr zu haben. Diese bereits eingeschlagene Tendenz erfährt auch durch die oben aufgeführte Saisonalität der vergangenen 25 Jahre einen gewissen Auftrieb, wie man unweigerlich sieht. Charttechnisch erscheint jetzt die Verteidigung der unlängst eroberten Zone von 76,02 bis 76,86 USD wichtig. Gelingt es dem Brent-OIL sich darüber zu behaupten, sollten weiter anziehende Preise in Richtung von und 80,00 USD je Barrel nicht überraschen.In weiterer Folge könnte es sogar zu einer Attacke auf den Kreuzwiderstand bei circa 82,00 USD kommen. Ein Ausbruch darüber wäre klar richtungsweisend für den weiteren Jahresverlauf. Dementsprechend sollten weiter anziehende Preise in Richtung von 84,81 USD und höher ihre Berücksichtigung finden. Doch was, wenn es entgegen dem bisherigen starken Jahresauftakt doch anders kommt. Hierzu liefert der Preischart wieder Indikationen. Sollte es in diesem Kontext zu einem signifikanten Rückgang unter das Niveau von 76,00 USD kommen, wären weitere Verluste denkbar.Speziell unterhalb des Tiefs vom Jahresauftakt bei 75,05 USD wäre Vorsicht geboten. Die hierbei erfolgte Umkehr am aktuell erreichten Widerstandsbereich wäre klar ersichtlich, sodass der Verkaufsdruck wieder zunehmen könnte. Rasche Abgaben in Richtung der bekannten Unterstützung von 71,85 USD wären die unvermeidliche Folge. Eine erneute Stabilisierung dort wiederum keinesfalls überraschend. Die weitere Situation sowie das mögliche Folgeverhalten müssten zu gegebener Zeit nochmals bewertet werden.Die starke Tendenz der jüngsten Vergangenheit besitzt Fortsetzungspotenzial. Eine Stabilisierung auf gegenwärtigem Niveau wäre notwendig, um in weiterer Folge die Marke von 80,00 USD anzusteuern. Gelingt dies, könnte es darüber hinaus noch weiter hinauf bis zum Kreuzwiderstand um 82,00 USD gehen.Aufgrund des erfolgten Ausbruchs über die Abwärtstrendlinie liegt der Vorteil aktuell bei den Bullen. Daran könnte nur eine unmittelbare Umkehr mitsamt Notierungen unterhalb von 75,05 USD etwas ändern. In diesem Fall bestünde die erhöhte Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste bis hin zur mehrfach bestätigten Unterstützungszone von 71,85 USD.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.