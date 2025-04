Die größten Kupferunternehmen

Einige der größeren Kupferproduzenten sind auch am teuersten, wenn man sie anhand des historischen Verhältnisses zwischen Abschlag und Aufschlag gegenüber Spot-Kupfer betrachtet. Das betrifft beispielsweise Unternehmen wie Southern Copper (SCCO), Ivanhoe Mines und Freeport McMoran (FCX). Teck Resources (TECK) ist unter den führenden Kupferproduzenten mit einem impliziten Preis von 4,12 USD je Pfund am günstigsten, während Southern Copper und Freeport McMoran nördlich eines Kupferpreises von 5 USD je Pfund gehandelt werden.Teck war früher ein Kohlebergbauunternehmen, hat aber jetzt seine Kohleaktivitäten vollständig veräußert und ist jetzt ein Kupferproduzent mit einigen Einnahmen aus Zink. Das Unternehmen scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Für 2024 meldete es eine jährliche Kupferproduktion von 446.000 Tonnen, was einer Steigerung von 50% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum ist in erster Linie auf den Hochlauf der Kupfermine Quebrada Blanca (QB) in Chile zurückzuführen.Für das laufende Jahr rechnet Teck mit einem weiteren Anstieg der Kupferproduktion auf 490.000 bis 565.000 Tonnen. Teck Resources, Kanadas größtes diversifiziertes Bergbauunternehmen, plant, in den nächsten vier Jahren bis zu 3,9 Mrd. Dollar zu investieren, um seine Kupferproduktion bis zum Ende des Jahrzehnts auf etwa 800.000 Tonnen jährlich zu steigern.Offensichtlich bauen mehrere Gold-, Eisenerz- und andere Basismetallproduzenten auch Kupfer ab. Aber die Anleger müssen sich auf die Unternehmen konzentrieren, die der Markt als Kupfervehikel bezeichnet.Große Kupferproduzenten sind:• Southern Copper mit einer Marktkapitalisierung von etwa 70 Mrd. USD• Freeport McMoRan mit einer Marktkapitalisierung von etwa 48 Mrd. USD• Teck Resources mit einer Marktkapitalisierung von etwa 17,1 Mrd. USDWeitere große Kupferunternehmen sind:Ein Auflistung anderer Unternehmen, die Kupfer als primären Rohstoff abbauen, finden Sie hier . Ebenfalls finden Sie hier eine Auflistung von Unternehmen, die Kupfer allgemein als Rohstoff abbauen.© Redaktion MinenPortal.de