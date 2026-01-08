Palladium erobert(e) Ebene für Ebene

Wahrlich volatil bewegt sich das Industrie-, Edel- und Weißmetall Palladium seit dem Jahresausklang 2025. Nach Eroberung stetig neuer Verlaufshochs konsolidiert das Metall seither und könnte durchaus noch etwas weiter zurücklaufen. Im Bereich von 1.632 USD bietet sich eine interessante Kreuzunterstützung zur Wiederaufnahme der übergeordneten Aufwärtsbewegung. Ein Anstieg über 1.830 USD erlaubt hierbei weitere Zugewinne in Richtung der runden 2.000-USD-Marke.
Sollten die Rückschläge stärker ausfallen, könnten sich bei Notierungen unterhalb von 1.593 USD weitere Verkaufswellen anschließen, sodass Abgaben bis 1.495 USD und im Ausdehnungsfall sogar bis zum Niveau von 1.400 USD je Unze eröffnen könnten.
