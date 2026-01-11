Silberpreis stabilisiert sich auf hohem Niveau
10:01 Uhr | Christian Möhrer
Silberpreis Prognose für diese Woche:
• Update der Silberpreis-Prognose und Chartanalyse am 10.01.26 bei 79,90 $
Kurze Einordnung im Rückblick:
Das im zweiten Halbjahr 2025 etablierte Ausbruchsszenario setzte der Silberpreis nach kurzem Ringen an der 50er $-Marke eindrucksvoll fort, muss sich nach seinem Rekordhoch über 83 $ zunächst jedoch an der 70er $-Marke stützen.
Silberpreis Prognose:
Kurzfristig stützt die violette Trendlinie den Bewegungszweig inklusive der signifikanten Korrekturkerzen. Darüber rangiert weiterhin ein positiver Ausblick, der den Kurs im Wochenverlauf zurück über die 80er $-Marke befördern könnte. Lediglich eine nächste Welle von Gewinnmitnahmen würde bei Bruch des Vorwochentiefs stärkeren Druck auf die 20-Tage-Linie ausüben.
• Mögliche Wochenspanne Bullen: 75,40 $ bis 84,80 $
• Alternative Kursspanne Bären: 69,10 $ bis 78,80 $
• Nächste Widerstände: 83,75 $ = Allzeithoch 2025
• Wichtige Unterstützungen: 72,75 $ = Vorwochentief | 54,46 $ = Oktoberhoch
Silber Prognose für nächste Woche:
Im weiterhin positiven Chartbild liegt das Augenmerk auf der violetten Trendlinie. Sollte der Kurs diese Unterstützung zusammen mit dem steigenden 20-Tage-Durchschnitt verteidigen, steht eine Fortsetzung der Dynamik im Raum.
Setzt sich hingegen Schwäche durch, könnte eine breitere Konsolidierungsphase entstehen. Ein deutlich flacherer Trendverlauf oder eine Tradingrange mit Test der 50-Tage-Linie wären dann abzusehen.
• Mögliche Wochenspanne: 79,30 $ bis 88,20 $ alternativ 64,50 $ bis 77,10 $
© Christian Möhrer
www.kagels-trading.de
Welche Werkzeuge und Indikatoren verwendet Ihr im Chart? (Legende): Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Average = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:
• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden
• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden
• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden
• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs
• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)
• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)
• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)
• Update der Silberpreis-Prognose und Chartanalyse am 10.01.26 bei 79,90 $
Kurze Einordnung im Rückblick:
Das im zweiten Halbjahr 2025 etablierte Ausbruchsszenario setzte der Silberpreis nach kurzem Ringen an der 50er $-Marke eindrucksvoll fort, muss sich nach seinem Rekordhoch über 83 $ zunächst jedoch an der 70er $-Marke stützen.
Silberpreis Prognose:
Kurzfristig stützt die violette Trendlinie den Bewegungszweig inklusive der signifikanten Korrekturkerzen. Darüber rangiert weiterhin ein positiver Ausblick, der den Kurs im Wochenverlauf zurück über die 80er $-Marke befördern könnte. Lediglich eine nächste Welle von Gewinnmitnahmen würde bei Bruch des Vorwochentiefs stärkeren Druck auf die 20-Tage-Linie ausüben.
• Mögliche Wochenspanne Bullen: 75,40 $ bis 84,80 $
• Alternative Kursspanne Bären: 69,10 $ bis 78,80 $
Silberpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView)
• Nächste Widerstände: 83,75 $ = Allzeithoch 2025
• Wichtige Unterstützungen: 72,75 $ = Vorwochentief | 54,46 $ = Oktoberhoch
Silber Prognose für nächste Woche:
Im weiterhin positiven Chartbild liegt das Augenmerk auf der violetten Trendlinie. Sollte der Kurs diese Unterstützung zusammen mit dem steigenden 20-Tage-Durchschnitt verteidigen, steht eine Fortsetzung der Dynamik im Raum.
Setzt sich hingegen Schwäche durch, könnte eine breitere Konsolidierungsphase entstehen. Ein deutlich flacherer Trendverlauf oder eine Tradingrange mit Test der 50-Tage-Linie wären dann abzusehen.
• Mögliche Wochenspanne: 79,30 $ bis 88,20 $ alternativ 64,50 $ bis 77,10 $
© Christian Möhrer
www.kagels-trading.de
Welche Werkzeuge und Indikatoren verwendet Ihr im Chart? (Legende): Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Average = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:
• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden
• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden
• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden
• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs
• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)
• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)
• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)