Silberpreis stabilisiert sich auf hohem Niveau

10:01 Uhr  |  Christian Möhrer
Silberpreis Prognose für diese Woche:

• Update der Silberpreis-Prognose und Chartanalyse am 10.01.26 bei 79,90 $


Kurze Einordnung im Rückblick:

Das im zweiten Halbjahr 2025 etablierte Ausbruchsszenario setzte der Silberpreis nach kurzem Ringen an der 50er $-Marke eindrucksvoll fort, muss sich nach seinem Rekordhoch über 83 $ zunächst jedoch an der 70er $-Marke stützen.


Silberpreis Prognose:

Kurzfristig stützt die violette Trendlinie den Bewegungszweig inklusive der signifikanten Korrekturkerzen. Darüber rangiert weiterhin ein positiver Ausblick, der den Kurs im Wochenverlauf zurück über die 80er $-Marke befördern könnte. Lediglich eine nächste Welle von Gewinnmitnahmen würde bei Bruch des Vorwochentiefs stärkeren Druck auf die 20-Tage-Linie ausüben.

• Mögliche Wochenspanne Bullen: 75,40 $ bis 84,80 $
• Alternative Kursspanne Bären: 69,10 $ bis 78,80 $

Silberpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView)


• Nächste Widerstände: 83,75 $ = Allzeithoch 2025
• Wichtige Unterstützungen: 72,75 $ = Vorwochentief | 54,46 $ = Oktoberhoch


Silber Prognose für nächste Woche:

Im weiterhin positiven Chartbild liegt das Augenmerk auf der violetten Trendlinie. Sollte der Kurs diese Unterstützung zusammen mit dem steigenden 20-Tage-Durchschnitt verteidigen, steht eine Fortsetzung der Dynamik im Raum.

Setzt sich hingegen Schwäche durch, könnte eine breitere Konsolidierungsphase entstehen. Ein deutlich flacherer Trendverlauf oder eine Tradingrange mit Test der 50-Tage-Linie wären dann abzusehen.

• Mögliche Wochenspanne: 79,30 $ bis 88,20 $ alternativ 64,50 $ bis 77,10 $


© Christian Möhrer
www.kagels-trading.de



Welche Werkzeuge und Indikatoren verwendet Ihr im Chart? (Legende): Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Average = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:

• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden
• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden
• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden
• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs
• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)
• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)
• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)


