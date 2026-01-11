Silberpreis stabilisiert sich auf hohem Niveau

Silberpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Silberpreis-Prognose und Chartanalyse am 10.01.26 bei 79,90 $Das im zweiten Halbjahr 2025 etablierte Ausbruchsszenario setzte der Silberpreis nach kurzem Ringen an der 50er $-Marke eindrucksvoll fort, muss sich nach seinem Rekordhoch über 83 $ zunächst jedoch an der 70er $-Marke stützen.Kurzfristig stützt die violette Trendlinie den Bewegungszweig inklusive der signifikanten Korrekturkerzen. Darüber rangiert weiterhin ein positiver Ausblick, der den Kurs im Wochenverlauf zurück über die 80er $-Marke befördern könnte. Lediglich eine nächste Welle von Gewinnmitnahmen würde bei Bruch des Vorwochentiefs stärkeren Druck auf die 20-Tage-Linie ausüben.• Mögliche Wochenspanne Bullen: 75,40 $ bis 84,80 $• Alternative Kursspanne Bären: 69,10 $ bis 78,80 $• Nächste Widerstände: 83,75 $ = Allzeithoch 2025• Wichtige Unterstützungen: 72,75 $ = Vorwochentief | 54,46 $ = OktoberhochIm weiterhin positiven Chartbild liegt das Augenmerk auf der violetten Trendlinie. Sollte der Kurs diese Unterstützung zusammen mit dem steigenden 20-Tage-Durchschnitt verteidigen, steht eine Fortsetzung der Dynamik im Raum.Setzt sich hingegen Schwäche durch, könnte eine breitere Konsolidierungsphase entstehen. Ein deutlich flacherer Trendverlauf oder eine Tradingrange mit Test der 50-Tage-Linie wären dann abzusehen.• Mögliche Wochenspanne: 79,30 $ bis 88,20 $ alternativ 64,50 $ bis 77,10 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)