SN Mineral wird am 3. November 2011 als Aussteller und Bronze Sponsor am UK - Senegal Investment Forum in London teilnehmen. Das UK - Senegal Investment Forum dient der Präsentation von Investitionsmöglichkeiten in der Republik Senegal unter der Schirmherrschaft der britischen und senegalesischen Regierung. Die SN Mineral Mining AG wurde von der [...]