Krügerrand - Jubiläum 50. Geburtstag

Das Licht der Welt erblickte die erste Anlagegoldmünze im Jahr 1967 - es ist der in Südafrika geprägte Krügerrand Anlässlich des 50jährigen goldenen Jubiläums überrascht die staatliche Münzprägestätte South African Mint Company die internationale Investoren- & Fangemeinde und kündigt ein imposantes Sonderausgaben-Programm an, welches nicht nur diverse Prägungen in Gold umfasst, sondern auch erstmalig eine in Silber und in Platin - leider jedoch nicht in Palladium.Einer der originalgetreuen Krügerrand-Nachprägungen, die mit den Prägestempeln der Ur-Goldunze von 1967 passend zum Ausgabeanlass genau 1.967 Mal in Polierte Platte (PP) geprägt wurde, ist der "Vintage Krügerrand" ("Der Krügerrand Klassiker").Alle Jubiläumsauflagen sind an dem speziell von der SA Mint entworfenen Münzzeichen , einer kleinen Microlaser-Gravur, erkennbar. Diese besteht aus der zentralen Jubiläumszahl "50" mit umlaufendem Schriftzug "ANNIVERSARY YEAR" (Geburtstag und Jahr) sowie den Jubiläumsdaten "1967-2017".Alle vier bis dato geprägten Münzgrößen wurden inklusive des Münzzeichen in PP (1 oz = 5.000 Stück, 1/2 = 3.000 Stück, 1/4 = 5.000 Stück, 1/10 = 15.000 Stück) geprägt. Zusätzlich kamen vier weitere Feingewichte neu hinzu: ein 50 oz Exemplar (50 Stück), die 5 oz Größe (500 Stück), ein 1/20 oz Version (12.000 Stück) und eine 1/50 oz Miniversion (50.000 Stück). Bei den angegebenen Stückzahlen handelt es sich um maximal Auflagen, die teils nicht erreicht und somit nicht ausgeprägt wurden. Die stolzen, offiziellen Ausgabepreise lagen bei ca.: 135.000 €, 13.500 €, 2.150 €,1.000 €, 550 €, 270 €, 130 € und 60 €. (50 oz bis 1/50 oz.) Die 1/50-Unze ist mit ihrem acht Millimeter-Durchmesser der kleinste Krügerrand aller Zeiten! Diese Goldmünzen wurden inklusive Zertifikat in einem Original-Etui geliefert.Darüber hinaus kamen nicht nur Sammler auf ihre Kosten, sondern auch der klassische Anleger, der seinen Fokus auf Edelmetallpreis legt. Parallel zur Stempelglanzprägung des Jahres 2017 wurde zusätzlich eine unlimitierte Sonderauflage der 1/10-Unze sowie eine auf 100.000 limitierte 1-Unzen aufgelegt. Diese unterscheiden sich zur PP-Version durch die Anordnung des Privy-Mark, der sich nicht oberhalb des Springbocks befindet, sondern rechts zwischen ihm und der "17".