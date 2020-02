Krügerrand Silbermünze

Die mit Abstand bekannteste und auflagenstärkste Anlagegoldmünze der Welt ist der seit dem Jahr 1967 von der Rand Refinery in Germiston (in der Nähe von Johannesburg) in Kooperation mit der South African Mint geprägte Krügerrand.Der Münzname setzt sich aus dem abgebildeten General und Präsidenten Paulund der südafrikanischen Währungzusammen. Der Währungsname leitet sich von der Goldregion Witwatersab. Der Rand löste 1961 das Südafrikanische Pfund ab.Im deutschen Sprachraum ist im Laufe der Zeit aus dem "u" ein "ü" geworden und so hat der "Krügerrand" nicht nur die Aussprache beeinflusst, sondern auch die Schreibweise.Der südafrikanische Bildhauer Coert Steynberg (1905-1982) hat den Springbock entworfen, wobei dieses teils auf anderen südafrikanischen Münzen zu finden ist.Der Springbock kommt ausschließlich im südlichen Afrika (Angola, Botswana, Namibia und Südafrika) vor. Sein Name rührt von den senkrechten Sätzen, mit denen diese gazellenartige Antilopenart in die Höhe schnellt, wenn sie sich erschreckt. Als Lebensraum dienen dem Springbock ebene bis hügelige Graslandschaften, die symbolisch auf der Münze angedeutet wird.Das beidseitige Münzmotiv ist identisch mit dem Krügerrand in Gold und in Platin , wobei es allerdings kleinere Nuancen gibt. Identisch ist die geteilte Darstellungsform des Prägejahres (ab 2017), der obere Münzname "Krugerrand" und die untere zweisprachige Angabe der Metallangabe auf Afrikaans und in Englisch, in Form von: "Fynsilwer" bzw. "Feinsilver".Im Gegensatz zur Goldversion besitzt der silberne Krügerrand einen aufgeprägten Nominalwert von "R1" (= 1 Südafrikanischer Rand ). Aufgrund der niedrigeren Dichte im Vergleich zu Gold ist der Außendurchmesser der Silbermünze größer ausgefallen. Der Münzrand ist umrandet von 200 Randzahnungen.Apropos Nennwert. In Gegensatz zur Goldversion, die keinen aufgeprägten Nominalwert vorweisen kann, besitzt der silberne Krügerrand einen solchen. Südafrika prägte von 1961-1983 zwei Rand-Goldmünzen mit einem Feingewicht von 3,661 g und 7,323 g. Die Kleinere von beiden hatte ebenfalls einen Nominalwert von 1 Rand (!). Daran kann man sehr schön den zeitlichen Niedergang einer Papierwährung erkennen...Auf der Kehrseite ist das Porträt des burischen Generals und späteren Präsidenten der Burenrepublik Transvaal Paul Kruger (1825-1904) abgebildet. Kruger, der von deutschen Einwanderern abstammte, war zeitlebens auch ein großer Naturliebhaber. Zum Schutze der einheimischen Tierwelt gründete er im Jahr 1898 das Sabie-Schutzgebiet, aus dem später der Kruger-Nationalpark entstand. Das Ausgabeland Südafrika ist sowohl in Afrikaans ("Suid Afrika") wie auch in Englisch ("South Africa") aufgeprägt. Afrikaans ist eine der elf Amtssprachen Südafrikas und geht auf einen südniederländischen Dialekt zurück.Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums des Gold-Krügerrands wurde 2017 zum ersten Mal eine Silbermünze in .999 aufgelegt. Es gabVarianten:Eine ""-Ausgabe mit Privy-Mark . Oberhalb des Springbocks wurde zusätzlich ein kleine Microlaser-Gravur eingelasert, bei der eine "50" im Zentrum stand und in der Umschrift "YEAR ANNIVERSARY 1967-2017" zu finden war. Das 50-Jahre-Jubiläum verweist auf jene Zeitspanne in der die Goldmünze produziert wurde. Diese Silbermünzen wurden gekapselt in einem Etui und mit Zertifikat ausgegeben. Die einmalige Auflage war auf 15.000 Exemplare begrenzt. Der Ausgabepreis lag um die 55 Euro.Ferner wurde einmalig in 2017 eine Ausgabe "" geprägt. Diese "neue Errungenschaft" ist zwischen der PP- und der Stempelglanz -Ausführung anzusiedeln. Ebenfalls mit der Microlaser-Gravur versehen, weist diese Variante bedingt durch eine spiegelglatte Oberfläche einen etwas höheren Glanz auf. Diese Münzart war auch gekapselt, wobei ab 25 Stück die Münzen in einer durchsichtigen Einschweißung geliefert wurden. Die Auflage war Anfangs auf 500.000 festgelegt, wurde dann aber auf eine Million angehoben.Eigentlich für 2017 anvisiert, erschien erst ab dem Prägejahr 2018 die normale ""-Ausführung: ohne Microlaser-Gravur, ungekapselt (25 Münzen pro Tube , 500 Münzen in einer Masterbox ) und unlimitiert . Diese Ausführung gibt es bis dato. Heute zählt der Krügerrand neben dem Känguru und dem Maple Leaf zu den drei beliebtesten Silberanlagemünzen in Deutschland.