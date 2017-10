Mustang Resources Ltd.: Präsentation für Nordamerikanische Investoren - Oktober 2017

Sydney (ABN Newswire) - Mustang Resources Ltd. (ASX: MUS) (OTCMKTS: GGPLF) (FRA: GGY) stellt die neueste Firmenpräsentation für nordamerikanische Investoren vor.ZIEL: Durch regelmäßige exklusive Auktionen einer der führenden Anbieter der Welt von hochqualitativem Rubin aus Mosambik zu werden- Mustang ist die einzige gelistete Bergbaugesellschaft für Rubin auf der ganzen Welt- Rubinproduktion im Montepuez-Projekt in Mosambik erfolgreich hochgefahren- Rubinbestand auf 277.000 Karat angewachsen (Stand 12. Sept) - stark oberhalb des ursprünglichen Ziels von 200.000 Karat bis Ende Oktober- Erste Rubinauktion am 27.-30. Oktober 2017 wird signifikanten ersten Cash Flow für Mustang erzeugen- Führende globale Rubineinkäufer haben ihre Teilnahme an der Auktion zugesagt- Indizien auf kürzlichen Auktionen und Berichte von Einkäufern zeigen, dass die globale Nachfrage nach Rubin stärker ist als das Angebot- Eine erste Rohrubin Auktion am 27.-30. Oktober 2017 halten, um signifikante erste Cash Flows zu erzeugen- Einen Teil der Erlöse der ersten Auktion in eine kostengünstige Aufbereitung der existierenden Verarbeitungsanlage re-investieren und eine zweite Verarbeitungsanlage aufbauen, um das Ziel von 1 bis 2 Millionen Tonnen/Jahr Verarbeitungskapazität zu erreichen- Rubinbestand durch verbesserte Verarbeitungskapazität schnell anwachsen lassen, um mindestens zwei Auktionen im Kalenderjahr 2018 durchzuführen, und von 2019 an mindestens drei pro Kalenderjahr- Für mindestens die kommenden 10 Jahre eine Ressource gemäß JORC zu sein, indem nach der Auktion im Oktober 2017 in aggressive Erdbohr- und Grubenprogramme investiert wird- Gelegenheiten nutzen, um den Landbesitz in dem erstklassigen Montepuez Edelsteingebiet von 193 km2 auf über 400 km2 zu steigern- Wirtschaftsinteresse für die existierenden Hauptprojekte ankurbeln= GELEGENHEIT, KONSISTENTEN CASH FLOW FÜR ANTEILSEIGNER ZU ERZEUGEN- Nach Diamant ist Rubin der teuerste Edelstein - und edles Rubin von mehr als 5 Karat ist sehr selten- Vor der Entdeckung des Montepuez-Feldes in 2009 war das Angebot stark fragmentiert und unzuverlässig (Myanmar, Afghanistan, Madagaskar)- Die Konsistenz des Angebots aus Montepuez bietet Gelegenheit für schnelles Wachstum des Rubinmarktes- Globaler Markt für poliertes Rubin auf 2 Milliarden US$/Jahr geschätzt (2014) - Gesamtmarkt für farbige Edelsteine (Rubin, Saphir und Smaragd) auf 5.9 Milliarden US$/Jahr geschätzt (2015)- Verbrauchernachfrage hat die Rubinpreise in den vergangenen acht Jahren um 63% ansteigen lassen- Markt wächst weiterhin:o Markt für farbige Edelsteine wuchs 2015 um 13% während Diamanten von 84 Milliarden US$ auf 70 Milliarden US$ um 17% eingesunken sind.o Starke Nachfrage aus den USA, Europa, Indien, Thailand und Chinao Im Juni 2017 bei Rohrubin Auktion in Mosambik Rekord von 54,5 Millionen US$ erzielt- Importe von farbigen Edelsteinen in den US Markt im Wert von 1,2 Milliarden US$ (4,5% des Diamantmarkts)- Marktbindung von Mustang in den USA und in Asien hat eine bislang nicht erfüllte Nachfrage nach ethisch abgebautem Rubin nachgewiesenUm die vollständige Präsentation zu sehen, bitte hierher gehen: http://abnnewswire.net/lnk/8UE8ULZ0Die auf dem Australian Securities Exchange notierte Mustang Resources Ltd. (ASX: MUS) (FRA: GGY) ist ein junger Entwickler und Hersteller von Edelsteinen, der sich auf die kurzfristige Entwicklung des sehr aussichtsreichen Montepuez Rubin-Projekts im Norden von Mosambik konzentriert. Das Montepuez Rubin-Projekt besteht aus vier Lizenzen. Diese umfassen ein Gebiet von 19.500 Hektar, das neben dem weltweit größten, von Gemfields Plc (LON:GEM) im Jahr 2012 entdeckten Rubinvorkommen liegt.Da die Lieferung von Rubinen aus Quellen außerhalb Mosambiks mittlerweile unterbrochen und unzuverlässig geworden ist, ist Mustang in einer Position, aus dem gegenwärtigen weltweiten Bedarf nach ethisch hergestellten Rubinen Nutzen zu ziehen, und ein zuverlässiger, beständiger Lieferer von hochwertigen Rubinen zu werden.Das Unternehmen beschleunigt sein Arbeitsprogramm am Montepuez Rubin-Projekt. Gegenwärtig werden Ziele von hoher Priorität identifiziert und eine kostengünstige Großprobenentnahme ist im vollen Gange. Mustang ist auch an sieben Graphit-Lizenzen im Balama-Gebiet von Mosambik beteiligt, wo es bei seinem Caula-Projekt ein Tier 1 Lamellengraphitvorkommen von hoher Qualität entdeckt hat.Weitere Informationen auf der Mustang-Website unter www.mustangresources.com.au.Geschäftsführer: Christiaan JordaanE: christiaan@mustangresources.com.auT: +61-2-9239-3119