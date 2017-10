Was lange währt, wird ... bald fallen!

Endlich mal wieder Bewegung am Markt. Die Indexe Zucken, und das nicht nur nach oben. Wir gehen in die volatile Jahresphase und damit in die Phase, welche uns die Grundlage für gute Trades liefert, denn dazu brauchen wir nun einmal Bewegung am Markt.In den Edelmetallen haben wir wieder Deutungshoheit und konnten die letzten beiden Bewegungen in der abc Bewegung wie im Chart zu sehen auf den Dollar genau abfangen. Das stimmt positiv, denn das Jahr 2017 war nicht einfach in der Analyse mit bisher drei Fehlausbrüchen, welche allesamt den Markt wieder nach unten gebracht haben. Sie erinnern sich, dies geschah stets mit der Begleitmusik der permabullischen Analysenschaft, welche seit Jahresbeginn ohne Unterlass einen massiven Kursanstieg voraussagen. Ich schreibe das deshalb, weil man mir gerne ankreidet nicht mit auf den Euphoriezug zu springen und pessimistisch zu sein. Ist das so?Seit 2011 hatten wir korrekt den Bärenmarkt angekündigt, auf Goldseiten waren wir unter dutzenden Analysten über die Jahre, die einzigen, die nicht von der Superrallye schwadronierten während der Markt ein neues Tief nach dem anderen ausbaute und wir mit unseren Short Trades Kasse machten.Aktuell haben wir letzten Freitag vor den Abverkäufen, diese genau mit der ersten Zielmarke von 1281 $ im Gold angekündigt und auf den Dollar genau getroffen. Im Silber lagen wir 2 Cent entfernt.Ich gehe nicht meiner Tätigkeit nach um dem Anleger zu erzählen, was er gerne hören möchte. Ich weiß das ist sehr en vogue, jedoch werden Sie damit als Anleger nie auf einen grünen Zweig kommen. Der Markt gibt die Realitäten vor, nicht der Anleger. Wir müssen auf die Kurse hören und was diese uns für Signale senden, um die Kurse korrekt deuten zu können.Auch nach dieser Handelswoche gehen wir nicht von einer langfristigen Aufwärtsbewegung aus und erwarten im Gegenteil nach Beendigung des aktuellen Anstieges einen starken Abverkauf als Welle C in einer ABC Bewegung. In den Charts sollte dies nachzuvollziehen sein. Auch das, ich wiederhole mich, ist kein Beinbruch. Uns ist die Richtung des Marktes völlig egal. Ich bin nicht verliebt in dieses Metall wie ein 16 jähriger in seine erste Freundin. Hier geht es ums Geld machen, dann spielen wir eben die Short Seite, wie wir das schon die Jahre nach 2011 gemacht haben.Physischen Haltern von Metallen rate ich, einfach stillhalten, aussitzen oder nachkaufen. Münzen und Barren sind zur Absicherung da, nicht zur Spekulation.Die Bullen scheitern exakt an der Marke von 1294 $ und werden entsprechend zurück an die Unterstützung bei 1281 $ geworfen. Wir können damit die Welle b noch nicht als abgeschlossen werten. Denn eben diese 1294 $ gilt es dafür zu überwinden, um die Welle c von B auf den Weg zu bringen. Bis dies nicht gelingt, muss hier mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Die wir wiederum nicht mehr unter 1262 $ sehen wollen, da sich so dann die Wahrscheinlichkeit für ein bereits hinterlegtes Hoch in Welle B deutlich erhöhen würden. Wer hier am letzten Tief Long gegangen ist, sollte in jedem Fall die Stopps nachziehen.Im Kontrast zu Gold konnte der Silberpreis sich seit seinem Tief weitaus deutlicher absetzen, obwohl wir dort die Zielzone um 2 Cent verfehlt haben. Imminent steht die Marke von 17.09 $ im Fokus, welche die Bullen halten sollten, um so die Aufwärtsbewegung weiter voranzutreiben. Wir wollen aber noch immer die Marke von 17.50 $ überschritten sehen, um uns gesichert in der Welle c von (b) zu wissen. Die uns dann noch mal auf Kurse im Bereich von 17.77 $ bis 18.29 $ führt. Ein imminenter Ausbruch über 18.29 $ steht weiter nicht zur Debatte, dazu fehlt es hier weiter an einer impulsiven Struktur.Aktuell ist es für uns wichtig die Weichen für die zu erwartende Abwärtsbewegung zu stellen sobald sich die B-Welle komplettiert hat. Dies kann auch schon früher als erwartet geschehen. Es sollten daher auf der Long Seite keine aggressiven Positionen eingegangen werden. In unserem Weekend Update werden wir für unsere Abonnenten genau auf die Aktuelle Situation der Metalle eingehen und wie diese zu handeln ist.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de