Zeit, bei den Goldaktien vorsichtig zu sein

Letzte Woche sprachen wir über den negativen Einfluss der anhaltenden Erholung des US-Dollars auf Gold. Die jüngste Schwäche der Edelmetalle war keine große Überraschung, wenn man die relative Schwäche des Sektors vor einigen Monaten im Umfeld eines schwachen Dollars bedenkt. Der Dollar hat seinen Boden gebildet, muss allerdings noch den Widerstand bei 94 überwinden. Trotzdem drohen Gold und besonders den Goldaktien weitere Verluste, sogar vor einem Anstieg des Dollars. Es ist an der Zeit, defensiv und vorsichtig zu sein.Während der GDX seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt hält und sein Oktober-Tief noch nicht durchbrochen hat, hat der GDXJ dies bereits getan. Die Juniors (GDXJ) haben unterhalb ihres Oktober-Tiefs geschlossen und ihre Aufwärtstrendlinie von Mai durchbrochen. Dies passierte, nachdem sie an dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt zwei Mal scheiterten. Der Fall unter 33,50 $ spricht für einen Rückgang auf 32,00 $. Die Juniors weisen über 30 $ keine starke Unterstützung auf, dagegen liegen die ersten Unterstützungsniveaus des GDX bei 22 $ und 21 $.Gold, das vergangene Woche bei bis zu 1.308 $ handelte, schloss die Woche bei 1.280 $. Die erste Unterstützung liegt bei 1.255-1.260 $. Wenn der GDX es dem GDXY gleichtut und sein Oktober-Tief durchbricht, rechnen wir damit, dass Gold das ebenfalls tut. In diesem Fall liegt die nächste starke Unterstützung bei 1.215-1.220 $. Die spekulative Netto-Position von Gold von 41,9% des Open Interest bleibt relativ hoch und deutet auf potenzielle Verkaufskraft hin, sollten die Trader bearisch werden.Der breitere Gesamtblick auf die Bergbauaktien zeigt, dass sie in einem komplexen Bodenbildungsmuster bleiben, das vor über vier Jahren begann. Während die mehrjährige Prognose für einen Durchbruch der Hochs von 2016 und einen massiven Anstieg spricht, sind die kurzfristigen Aussichten eindeutig bearisch. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass der GDX und der GDXJ ihre Juli-Tiefs testen werden und es besteht das Risiko, dass sie sogar ihre Tiefs von Dezember 2016 bei 18 $ (GDX) und 27 $ (GDXJ) testen werden.Die kurzfristigen Aussichten für die Edelmetalle und besonders die Goldaktien sind negativ, daher sollten Trader und Anleger pausieren und auf günstigere Bedingungen warten. Leser, die unsere Arbeit regelmäßig verfolgen, sind nicht überrascht, da wir seit Mitte September über die Möglichkeit eines schwachen vierten Quartals geschrieben haben. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass diejenigen, die in den kommenden Monaten bei Schwäche kaufen, sich für ein starkes Jahr 2018 positionieren könnten. Suchen Sie die besten Unternehmen aus und warten Sie, bis die Branche überverkauft ist und eine starke Unterstützung testet.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 20. Oktober 2017 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.