Skeena Resources Ltd. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 2. und 3.11.2017

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse in München an unserem Stand mit der Nummer 35 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Skeena Resources Ltd. (WKN: A2H52X; Symbol: RXFB) zu informieren.Als aufstrebendes Explorationsunternehmen im Golden Triangle in Brithish Columbia, Kanada ist es uns wichtig sich den europäischen Investoren erstmalig zu präsentieren. Gerade die jüngsten Entdeckungen im Golden Triangle erregen starke Aufmerksamkeit der Investoren. Daher freut es mich besonders, dass wir Sie auch in diesem Jahr auf der wichtigsten europäischen Rohstoffmesse in München begrüßen dürfen, um Ihnen persönlich von diesen Entwicklungen berichten zu können, so Walter Coles Jr., CEO und President von Skeena Resources Ltd.Um kostenlose Eintrittskarten für diesen Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html- Skeena Completes Share Consolidation: https://www.skeenaresources.com/news/skeena-completes-share-consolidation- Skeena Closes Strategic Investment: https://www.skeenaresources.com/news/skeena-closes-strategic-investment- Skeena Commences Underground Drilling at Snip:https://www.skeenaresources.com/news/skeena-commences-underground-drilling-at-snipMünchner MVG MuseumStändlerstraße 2081549 MünchenDie Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.de Skeena Resources Ltd. ist ein junges kanadisches Bergbau-Explorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von potenziellen Edel- und Basismetall-Liegenschaften im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia in Kanada konzentriert. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Exploration und Entwicklung der ehemaligen Goldmine Snip, die von Barrick Gold erworben wurde, sowie die ehemalige Silbermine Porter Idaho. Das Unternehmen hat kürzlich auch Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Spectrum-GJ bekannt gegeben.Im Namen des Board of Dirctors von Skeena Resources Ltd.Walter Coles Jr.President & CEOWalt Coles Jr., President & CEO oder Kelly Earle, Vice President CommunicationsSuite 650, 1021 W. Hastings St.Vancouver, B.C., Canada V6E 0C3Tel: (604) 684-8725Fax: (604) 558-7695Email: kearle@skeenaresources.com