Great Panther Silver gibt die Finanzergebnisse des 3. Quartals 2017 am 30. Oktober 2017 bekannt - Konferenzschaltung und Webcast am 31. Oktober 2017

Vancouver, British Columbia, 23. Oktober 2017. Great Panther Silver Ltd. (TSX: GPR; NYSE MKT: GPL; WKN: A0Y H8Q) ("Great Panther", das „Unternehmen“) hat die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse des dritten Quartals 2017 auf Montag, den 30. Oktober 2017, nach Börsenschluss festgesetzt.Eine Konferenzschaltung und Webcast zur Diskussion der Ergebnisse werden am Dienstag, dem 31. Oktober 2017, um 10.00 Uhr EST (7.00 Uhr PST) abgehalten. Geleitet wird die Telefonkonferenz von Herrn James Bannantine, Präsident und CEO, und Herrn Jim Zadra, CFO und Unternehmenssekretär.Aktionäre, Analysten, Investoren und Medienvertreter sind eingeladen, an dem Live-Webcast und dem Konferenzgespräch durch Anmeldung oder Einwahl 5 Minuten vor Beginn teilzunehmen.• Live Webcast und Registrierung: www.greatpanther.com • USA und Kanada (gebührenfrei): (866) 548 4713• International (gebührenpflichtig): (323) 794 2551• Konferenz-Nr.: 2275574Great Panthers archivierten Webcast können Sie in der Investor-Sektion auf der Webseite des Unternehmens ca. eine Stunde nach dem Konferenzgespräch aufgerufen. Great Panther Silver Limited ist ein primäres Silberproduktions- und Explorationsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel GPR und an der NYSE MKT unter dem Kürzel GPL gelistet ist. Die Aktivitäten des Unternehmens sind derzeit auf den Abbau von Edelmetallen in seinen beiden zu 100% eigene Minen, den Guanajuato-Minenkomplex und die Topia Mine in Durango, fokussiert. Das Unternehmen unternimmt auch Anstrengungen zur Wiederinbetriebnahme der Coricancha Mine in Peru, die Anfang des Jahres übernommen wurde, und verfolgt weitere Bergbaugelegenheiten oder Projekte in Lateinamerika.Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite! ( zur Meldung Great Panther Silver Ltd.Spiros CacosDirektor Investor Relations+1-604-638-8955 oder gebührenfrei: 1-888-355-1766scacos@greatpanther.comDeutsche Anleger:Metals& Mining Consult Ltd.Tel.: 03641 / 597471