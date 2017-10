Barrick Gold versiegten die Kräfte

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der kanadische Goldminenkonzern Barrick Gold Corp. konnte sich im Verlauf der Sommermonate Juli und August stabilisieren und auch das Level von 16,50 USD überwinden. Die Kräfte reichten jedoch nicht bis zum Widerstandsbereich bei 18,75 USD bzw. vielmehr noch bis zum Level bei rund 20,00 USD. Seit Anfang Dezember dominieren die Verkäufer und so wollen wir einmal die Details näher betrachten.Der Bereich um 16,00 USD wurde bereits zum Monatsanfang getestet. Mit dem Tief vom 2. Oktober bei 15,95 USD drehten die Notierungen jedoch kurzfristig auf. Dabei gelang der Aktie erneut der Sprung über 16,50 USD. Weitere Zugewinne blieben allerdings aus und so wurde in der vorangegangenen Woche abverkauft. Gegenwärtig im Bereich rund um 16,00 USD wird es daher spannend, ob die Bullen sich abermals entgegenstellen können.Sollte es zu einem neuen Verlaufstief unterhalb von 15,93 USD kommen, wären weitere Verluste nahezu ausgemacht. Dementsprechend sollte man sich in der Konsequenz auf Anschlussverluste bis 15,50 USD und darunter bis zur Zone rund um 14,00 bzw. 13,00 USD einstellen. Die Unterschreitung des Levels von 13,00 USD wäre hierbei höchst kritisch zu sehen. Doch noch ist es ja nicht so weit und zumal wir hier nicht den Bären an die Wand malen wollen.Somit widmen wir uns jetzt der positiveren/bullischeren Perspektive - Sollten sich die Notierungen hingegen doch wieder über das Level von 16,50 USD per Schlusskurs erheben können, so ist durchaus wieder mit einer bullischen Attacke zu rechnen. Oberhalb von diesem Kurslevel besteht dann erneutes Reaktionspotenzial bis zum Widerstand bei 17,25 USD, bevor darüber weiteres Potenzial bis 18,75 USD gegeben wäre. Der entscheidende Widerstandsbereich lässt sich allerdings erst in der Zone rund um 20,00 USD definieren. Dort angekommen, sollte man mit einem zähen Kampf zwischen Bullen und Bären rechnen.Aktuell sollte man abwarten, ob die Stabilisierung im Bereich der Marke von 16,00 USD gelingt. Daher wäre erst oberhalb von 16,50 USD ein Long-Engagement sinnvoll. Zumindest erlaubt sich dann technisch die Perspektive einer Kursperformance bis 18,75 USD und darüber bis hin zur Marke von 20,00 USD.Unterhalb von 15,93 USD wäre, im Zuge des neuen Mehrmonatstiefs und der Aufgabe des Levels von 16,00 USD, eine weitere Kursschwäche bis mindestens 14,00 bzw. vielmehr noch rund 13,00 USD einplanen. Unterhalb von 13,00 USD müsste man in der Konsequenz sogar mit einer Korrekturbeschleunigung bis hin zur Marke von 10,00 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.