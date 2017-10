Grande Portage Resources durchschneidet 2,64 m mit 27,93 g/t Gold und 6,3 m mit 7,31 g/t Gold

gewichtete

r



Bohrlocvon bis AbschniDurchschni

h tt tt



Name (m) (m) (m) Au,g/t Beschreib

ung



17K-1 57,61 58,49 0,88 10,54 HW-Erzgan

g



17K-1 80,53 82,10 1,57 5,66 HW-Erzgan

g



17K-1 150,70 151,70 1,00 1,28 Erzgang

Goat



17K-2 110,20 111,35 1,15 4,91 HW-Erzgan

g



17K-2 203,90 204,37 0,47 1,13 Erzgang

Goat



17K-3 162,55 162,85 0,30 3,14 FW-Erzgan

g



17K-4 39,82 40,31 0,49 5,65 HW-Erzgan

g



17K-4 168,86 172,00 3,14 1,57 Erzgang

Goat



17L-1 97,90 98,36 0,46 26,30 HW-Erzgan

g



17L-1 146,17 147,30 1,13 2,95 FW-Erzgan

g



17L-2 77,54 78,87 1,33 2,20 HW-Erzgan

g



17L-2 163,36 166,00 2,64 27,93 Erzgang

Goat



17L-3 79,80 80,55 0,75 4,26 HW-Erzgan

g



17L-3 101,96 103,92 1,96 7,50 Erzgang

Goat



17L-3 136,55 137,55 1,00 6,90 FW-Erzgan

g



17L-3 302,18 302,85 0,67 6,89 Haupterzg

ang



17L-3 306,05 308,24 2,19 5,09 Haupterzg

ang



17L-3 417,20 417,94 0,74 6,24 FW-Erzgan

g



17L-4 95,06 96,40 1,34 10,61 HW-Erzgan

g



17L-4 171,30 172,02 0,72 7,12 HW-Erzgan

g



17L-4 181,20 187,50 6,30 7,31 Erzgang

Goat

VANCOUVER, 26. Oktober 2017 - Grande Portage Resources Ltd. (TSX-V: GPG) (Grande Portage oder das Unternehmen) freut sich, die ersten Ergebnisse der Bohrungen im Erzgang Goat während der Saison 2017 bekannt zu geben. Dieser Teil des Programms bestand aus acht Diamantbohrlöchern über insgesamt 1.952 Meter ausgehend von zwei Bohrplattformen, den Plattformen K und L. Darüber hinaus wurden im Osten und Norden des Erzgangsystems auch geologische Kartierungen und Probenahmen absolviert.Die Bohrergebnisse bestätigen die Kontinuität der Erzgangstruktur Goat über eine nachgewiesene Distanz von 300 Metern. In Kombination mit den Kartierungen an der Oberfläche steigt die neue Streichlänge jedoch auf mindestens 650 Meter. Die Bohrungen belegen darüber hinaus auch deutliches Potenzial für die Erschließung abbauwürdiger sekundärer Erzgänge im Hangenden und Liegenden der Struktur Goat Creek. Die mineralisierten Bohrabschnitte im Erzgang Goat sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst. Bohrloch 17L-2 lieferte zudem ausgeprägte Silberwerte von 35,4 ppm Ag im Abschnitt von 164,53 bis 166,0 Meter.**Anmerkung: HW steht für Hangende (hanging wall) und FW für Liegendes (foot wall).Ian Klassen, President des Unternehmens, sagte dazu: Die Ergebnisse sind eine großartige Bestätigung des mesothermalen Erzgangsystems, das sich bei Herbert abzeichnet, und ergänzen die wachsende Lagerstätte im bislang nachgewiesenen Umfang von 200.000 Unzen (angezeigte Katgorie). Mesothermale Erzgänge sind für ihre Größe und ihre Kontinuität in die Tiefe bekannt und stellen daher eine wichtige Quelle für die weltweite Goldproduktion dar. Die Erzgänge weisen meist eine Mächtigkeit von weniger als zwei Metern auf und treten häufig in parallelen Gruppen auf - genau wie dies in der Lagerstätte Herbert der Fall ist.Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit weitere Ergebnisse bekannt geben, wenn diese vom Labor eintreffen.Carl Hale, CPG, ein Geologe mit mehr als 40 Jahren Erfahrung, wird das Feldprogramm leiten und als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 fungieren. Grande Portage Resources Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich vor allem auf die rund 25 km nördlich von Juneau (Alaska) gelegene Goldentdeckung Herbert konzentriert. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Herbert. Für das Goldkonzessionsgebiet Herbert liegt ein NI 43-101-konformer Fachbericht vor, der 821.100 Tonnen angezeigte Ressourcen mit einem Goldgehalt von 182.400 Unzen bzw. 6,91 g/t ausweist. Dazu kommen 51.600 Tonnen abgeleitete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 12.800 Unzen bzw. 7,73 g/t. Das System ist sowohl in der Länge als auch in der Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Hauptstrukturen, die sich aus Erzgängen und Verwerfungen zusammensetzen und Quarz-Sulfid-Gänge mit gebänderter Struktur enthalten. Das Projekt befindet sich in prominenter Lage innerhalb des 160 km langen Goldgürtels Juneau, aus dem bereits fast sieben Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Grande Portage absolvierte im Herbst 2010 ein erstes Bohrprogramm. Die Ergebnisse aus dem Bohrprogramm bestätigen das Vorkommen größerer Elemente eines komplexen mesothermalen Gold-Quarz-Systems mit zahlreichen Zielzonen. Im Anschluss daran führte das Unternehmen von zehn unterschiedlichen Standorten bzw. Bohrplattformen aus Folgebohrungen in insgesamt 108 Diamantbohrlöchern durch.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Ian KlassenPresidentHrn. Ian KlassenTel: (604) 899-0106E-Mail: ian@grandeportage.comWebseite: www.grandeportage.com#501-595 Howe StreetVancouver, BC, V6C 2T5DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!