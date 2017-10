Endeavour Silver nimmt das Sommertief ins Visier

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. erleidet derzeit, wie nahezu der gesamte Sektor, erneut Schwäche. So verlor die Aktie allein gestern -4,91% an Wert. Ein Test des Tiefs vom 9. August bei 2,08 USD sollte daher einkalkuliert werden, bevor darunter der unvermeidliche Test der runden 2,00-USD-Marke ansteht. Unterhalb dieser würden gar weitere Verlustgefahren in Richtung von 1,50 USD je Anteilsschein auf die Agenda rücken.Von einer Entspannung ist der Minentitel hingegen weit entfernt. Erst bei Kursen über 2,90 USD könnte man wieder mit Optimismus rechnen. Erst dann wären weitere Zugewinne bis 3,40 USD und darüber hinaus denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.