Mustang Resources Ltd.: Rubinprojekt in Montepuez - Update

Sydney (ABN Newswire) - Mustang Resources Ltd. (ASX: MUS) (OTCMKTS: GGPLF) (FRA: GGY) möchte zusätzlich zu der Bekanntgabe der Ausschreibungsergebnisse in der vergangenen Woche bestätigen, dass es derzeit eine detaillierte Bewertung der Marktinformationen aus der ersten abgeschlossenen Ausschreibung am Montag vergangener Woche vornimmt.Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden eine Schlüsselrolle bei der Festlegung der zukünftigen operativen und Marketingstrategie von Mustang spielen. Die Strategien werden auch das Feedback widerspiegeln, auf das in der ASX-Veröffentlichung vom 1. November 2017 bezüglich Rubinkategorien und -volumen verwiesen wurde.Mustang rechnet damit, den Markt in dieser Hinsicht innerhalb der nächsten 2 Wochen zu unterrichten.Um die englischsprachige Pressemitteilung zu sehen, bitte hierher gehen:http://abnnewswire.net/lnk/1UA448AMDie auf dem Australian Securities Exchange notierte Mustang Resources Ltd. (ASX: MUS) (FRA: GGY) ist ein junger Entwickler und Hersteller von Edelsteinen, der sich auf die kurzfristige Entwicklung des sehr aussichtsreichen Montepuez Rubin-Projekts im Norden von Mosambik konzentriert.Das Montepuez Rubin-Projekt besteht aus drei Lizenzen und mittlerweile einem Abbaurecht, die ein Gebiet von 19.300 Hektar umfassen, das direkt neben dem weltweit größten, von Gemfields Plc im Jahr 2012 entdeckten Rubinvorkommen liegt. Da die Lieferung von Rubinen aus Quellen außerhalb Mosambiks mittlerweile unterbrochen und unzuverlässig geworden ist, ist Mustang in einer Position, aus dem gegenwärtig hohen weltweiten Bedarf nach ethisch hergestellten Rubinen Nutzen zu ziehen, und ein zuverlässiger, beständiger Lieferer von hochwertigen Rubinen zu werden.Das Unternehmen beschleunigt zurzeit sein Arbeitsprogramm am Montepuez Rubin-Projekt. Hier wurden weitläufige sekundäre Lagerstätten entdeckt und eine kostengünstige Großprobenentnahme ist im vollen Gange. Die ersten Rohrubin-Verkäufe sind für den 27. bis 30. Oktober 2017 in Port Louis, Republik Mauritius, im Rahmen eines geschlossenen Angebots von mehr als 350.000 Kt mit Edelsteinqualität geplant.Weitere Informationen auf der Mustang-Website unter www.mustangresources.com.au.Geschäftsführer: Christiaan JordaanE: info@mustangresources.com.auT: +61-2-9239-3119Medien- und Investorenkontakt: Paul ArmstrongE: paul@readcorporate.com.auT: +61-8-9388-1474