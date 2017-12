Bau der vollständig finanzierten Mine Salamanca von Berkeley Energia beginnt im neuen Jahr

12. Dezember 2017 - Berkeley Energia Ltd. freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen mit der jetzt erfolgten Finanzierung wichtige Aufträge für den Bau der Salamanca Mine ab dem neuen Jahr vergibt und wichtige Managementpositionen besetzt.Das Unternehmen ist der technischen Höchstleistung in Spanien verpflichtet und hat Sanchez y Lago, einen der größten spanischen Baukonzerne, als Vertragspartner für den Bergbau bestellt. Sanchez y Lago hat mehr als 35 Jahre internationale Bergbauerfahrung und betreibt aktuell die Mine Rio Tinto von Atalaya in Spanien.Amec Foster Wheeler, jetzt Teil der im FTSE 250 Index geführten Wood Group, wurde mit der Erarbeitung einer Festpreis-EPC-Lösung für die Errichtung der Mine, der Anlage und der dazugehörigen Infrastruktur beauftragt. Die Wood Group ist ein weltweit führender Technikkonzern mit umfangreicher Erfahrung in der Bereitstellung von Uranbergbau- und Uranverarbeitungslösungen.Die Bergbau- und EPC-Verträge sollen im neuen Jahr geschlossen werden; das Equipment soll kurz danach mobilisiert werden. Ein Schwerpunkt dieser Verträge wird das Kostenmanagement sein. Damit soll sichergestellt werden, dass das Projekt budget- und zeitgerecht errichtet und betrieben wird.Im Rahmen der Verpflichtung des Unternehmens zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in der Region werden rund 50 Prozent der für die erste Bauphase erforderlichen Mitarbeiter aus den örtlichen Dörfern Retorillo und Villavieja kommen. Eine Anzahl dieser zukünftigen Angestellten wird auch an den Ausbildungsprogrammen des Unternehmens teilgenommen haben.Nach Konsultationen mit den Anwohnern der örtlichen Gemeinschaft wurden in den benachbarten Dörfern einige Infrastrukturverbesserungsmöglichkeiten identifiziert, die das Unternehmen in den kommenden Monaten in Angriff nehmen möchte.Neben der Bestellung der Vertragspartner besetzt das Unternehmen auch wichtige Posten in der Geschäftsleitung und hat Herrn Sergio Arenas vor Kurzem zum Process Superintendent ernannt. Herr Arenas verfügt über mehr als zehn Jahre internationale Betriebserfahrung und stößt zu einem herausragenden spanischen Managementteam mit nachweislichen Erfolgen in der Projektumsetzung.Mit dem Abschluss der Finanzierung haben wir nun unsere bevorzugten Vertragspartner für den Bergbau und den Bau ausgewählt und werden im neuen Jahr mit den Betonarbeiten beginnen.Wir nehmen die Bauarbeiten zu einem Zeitpunkt auf, als die Branchengrößen Cameco und Kazatomprom die Produktion in ihren Tier-I-Minen deutlich drosseln, was 2018 zu dem lang erwarteten Angebotsdefizit im Uranmarkt führen wird.Dieser Pressemeldung ist ein Anhang (Appendix 3B) beigefügt.Paul Atherley, Managing Director+44 203 903 1930info@berkeleyenergia.comHugo Schumann, Chief Commercial OfficerBuchanan Communications Ltd.Bobby Morse, Senior Partner+44 207 466 5000BKY@buchanan.uk.comAnna Michniewicz, Account DirectorDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!