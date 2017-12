Petroteq Energy Inc. erhält Baugenehmigungen und schließt Betonarbeiten ab

Studio City, 18. Dezember 2017 - Petroteq Energy Inc. (das Unternehmen) (TSXV: PQE; OTCQX: PQEFF; Frankfurt: PQCF), ein Unternehmen, das auf die Entwicklung und Einführung eigentumsrechtlich geschützter Technologien für die umweltfreundliche Gewinnung von Schwerölen aus Ölsanden, Ölschiefer-Lagerstätten und oberflächennahen Öllagerstätten fokussiert ist, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in seiner Schweröl-Gewinnungsanlage (die Anlage) in Asphalt Ridge, Utah, signifikante Fortschritte erzielt hat.Das Unternehmen erhielt die Baugenehmigung des Uintah County, die für die Errichtung der Anlage erforderlich ist, und das Unternehmen hat bereits die notwendigen Fundamentierungsarbeiten abgeschlossen. Das Unternehmen hatte bereits bekannt gegeben, dass es die Ausrüstung von seiner Anlage in Maeser, Utah, mit einer Kapazität von 250 Barrel pro Tag an seinen Pachtstandort in Asphalt Ridge, Utah, verlagert hat, wo es die Anlage mit einer voraussichtlichen Produktionskapazität von 1.000 Barrel pro Tag baut.Zur Vorbereitung der Gespräche mit Ölraffinerien über den Kauf von Schweröl des Unternehmens führte das Unternehmen eine Analyse des Endprodukts aus dem patentierten umweltfreundlichen Ölgewinnungsverfahren des Unternehmens durch. Die Ergebnisse dieser Analyse deuten auf ein breites Spektrum an organischen Dieselverbindungen sowie einen niedrigen Gehalt an Schwefel oder sonstigen Schadstoffen hin. Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass eine hohe Nachfrage nach dem Schweröl des Unternehmens bestehen dürfte, da die Nachfrage nach Diesel mit niedrigem Schwefelgehalt kontinuierlich steigt; Treiber hierfür ist die LKW- und Schiffstransportindustrie.Angesichts der vor kurzem vorgelegten Berichte von Goldman Sachs und des American Petroleum Institute, denen zu entnehmen ist, dass 2018 in den USA ein gutes Jahr für Öl sein wird, freuen wir uns darauf, die Produktion bald aufzunehmen und zur Deckung der erwarteten Nachfrage nach schwerem Rohöl auf dem Markt von Utah beizutragen, erklärte Alex Blyumkin, der Chief Executive Officer des Unternehmens.Das Unternehmen ist mit der Entwicklung und Implementierung seiner eigentumsrechtlich geschützten umweltfreundlichen Technologien zur Schwerölaufbereitung und -gewinnung befasst. Der eigentumsrechtlich geschützter Prozess produziert keinerlei Treibhausgase und keinerlei Abfall und erfordert keine hohen Temperaturen. Das Unternehmen konzentriert sich momentan auf die Erschließung seiner Ölsandressourcen und den Ausbau der Produktionskapazität seiner Anlage in Asphalt Ridge, Utah. Außerdem (i) hält das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung an einer Explorations- und Produktionsanlage von Accord GR Energy Inc. im Südwesten von Texas, (ii) verfügt über ein Joint Venture mit Recruiter.com und Oilprice.com, das internetbasierte Arbeitsvermittlungs- und Karrieredienstleistungen für den zunehmend qualifizierten und spezialisierten Energiesektor anbietet, und (iii) entwickelt durch den PetroBloq eine fortschrittliche Blockchain-Lösung für den Energiesektor, das die Optimierung der Workflow-Prozesse der petrochemischen Industrie zum Ziel hat.Mehr über Petroteq Energy Inc. erfahren Sie hier: www.petroteq.energy.Weitere Informationen über das Joint Venture mit Recruiter.com und Oilprice.com erhalten Sie unter: jobs.oilprice.com.Mehr über PetroBLOQ erfahren Sie hier: www.petrobloq.com.Petroteq Energy Inc.Alex Blyumkin, Chief Executive Officer800.979.1897Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze. Begriffe wie kann, würde, könnte, sollte, Potenzial, wird, bemüht sich, beabsichtigt, plant, vermutet, glaubt, schätzt, erwartet und ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit dem Unternehmen einschließlich der erwarteten hohen Nachfrage nach dem Schweröl des Unternehmens auf dem Markt in Utah, dem erfolgreichen Bau der Produktionsanlage mit einer Produktionskapazität von 1.000 bpd und der erfolgreichen Entwicklung einer fortschrittlichen Blockchain-Lösung für die Energiebranche, sollen zukunftsgerichtete Informationen identifiziert werden. Alle Aussagen außer Aussagen über historische Fakten können zukunftsgerichtete Informationen sein. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse auf der Grundlage der dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, einschließlich der erwarteten Leistung mit einer Produktionskapazität von 1.000 bpd., und dass das Unternehmen das nötige Betriebskapital und Zugang zu Arbeitskräften und Ausrüstung hat, die notwendig sind, um die Arbeit an seiner Einrichtung abzuschließen. Bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen wurden wesentliche Faktoren oder Annahmen zugrunde gelegt. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Daten, Annahmen und Analysen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält; ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen oder die tatsächliche Performance die Erwartungen und Prognosen des Unternehmens erfüllen, hängt jedoch von einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten ab, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Performance und Finanzlage des Unternehmens wesentlich von seinen Erwartungen abweichen.Bestimmte Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung unterscheiden sind unter anderem: die Nachfrage nach schwerem Rohöl auf dem Markt in Utah; Änderungen bei Gesetzen und Vorschriften; dass Geschäftsstrategien umgesetzt oder Geschäftschancen verfolgt werden können, egal ob aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen; die Lage an den internationalen Ölmärkten; die Lage an den Kapitalmärkten und dass das Unternehmen Kapital beschaffen kann; Rechtsstreitigkeiten; die kommerzielle und wirtschaftliche Umsetzbarkeit der Technologie des Unternehmens zur Extraktion von Kohlenwasserstoffen aus Ölsanden; die SWEPT-Technologie; die S-BRPT-Technologie; sowie andere geschützte und vom Unternehmen oder Accord entwickelte oder lizenzierte Technologien, die experimentellen Charakter haben und über einen längeren Zeitraum nicht unter voller Auslastung genutzt wurden; die Abhängigkeit von Lieferanten, Auftragnehmern, Beratern und Personal in Schlüsselfunktionen; die Fähigkeit des Unternehmens und von Accord, ihre jeweiligen Mineralkonzessionen beizubehalten; das potenzielle Scheitern der Geschäftspläne oder des Geschäftsmodells des Unternehmens; die Gegebenheiten der Öl- und Gasproduktion und der Förderung, Extraktion und Produktion von Ölsanden; die Unwägbarkeiten der Exploration und Bohrungen nach Öl, Gas und anderen kohlenwasserstoffhaltigen Stoffen; unvorhergesehene Kosten und Aufwendungen, die Verfügbarkeit von Finanzierungen und anderem Kapital; die mögliche Beschädigung oder Zerstörung von Eigentum, die Verletzung von Leben und Umweltschäden; Risiken in Verbindung mit der Einhaltung der Umweltschutzgesetze und -vorschriften; nicht versicherbare oder nicht versicherte Risiken; potenzielle Interessenkonflikte von leitenden Angestellten und Directors; und andere allgemeine Wirtschaft-, Markt- und Geschäftsbedingungen und -faktoren, unter anderem die Risikofaktoren, die in der jährlichen Management's Discussion and Analysis des Unternehmens für das am 31. August 2016 beendete Jahr erörtert oder erwähnt werden; dieses Dokument wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden bestimmter Provinzen Kanadas eingereicht und ist abrufbar unter www.sedar.com.Falls beliebige Faktoren das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegende Annahmen sich als nicht zutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Außerdem übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. 