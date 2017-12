Beadell Resources Ltd.: Goldproduktion des laufenden Quartals

Beadell Resources kam heute mit einer Meldung zur Goldproduktion im laufenden Quartal heraus ( Link ).Der Vorstand geht aktuell davon aus, dass die Goldproduktion im laufenden Quartal bei ca. 50.000 Unzen herauslaufen wird. Zuvor hatte man mit 60.000 Unzen kalkuliert. Um diese Zahl besser einzuordnen, ein Blick auf die vergangenen Quartale.Die 50.000 Unzen wären das beste Quartal seit 2014 und würden auch das September-Quartal 2016 übertreffen (damals stand die Aktie bei 0,45 AUD). Zu den voraussichtlichen Kosten hat man keine Angabe gemacht.Der Vorstand spricht von einer Produktionsverschiebung von Dezember hinein ins neue Jahr, da man Material mit Gehalten von unter 2g/t verarbeiten musste und einige Verzögerungen eingetreten sind (Sprengungen von härterem Material, Entwässerungen, Regenzeit).Ganz ehrlich, mit 50.000 Unzen im Quartal kann ich gut leben, wenn die Kostenseite stimmt. Sollten die All-In-Kosten nach den letzten 2-3 enttäuschenden Quartalen zurück unter 1.000 USD fallen, dann bin ich zufrieden.Die Prognose von 60.000 Unzen mit All-In-Kosten von 700 USD hat ihm der Markt eh nicht abgekauft. Die 50.000 Unzen wären über 70% mehr als im vergangenen Quartal und fast so viel, wie in Q2 und Q3 zusammen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.