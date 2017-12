Jahresbilanz 2017 für Gold, GLD und Silber!

So kurz vor Weihnachten möchte ich wie in jedem Jahr eine Bilanz ziehen.Es ist zwar aufgrund der wöchentlich erscheinenden Artikel und darin enthaltenen Charts ohnehin sehr einfach möglich, selbst eine Statistik zu erstellen, jedoch herrscht oft bei vielen Lesern Unklarheit darüber, wie unsere Tradingbereiche gestaltet werden und wie sie zu handhaben sind.Es muss in die Dutzende der Anleger gehen, welche “in“ unsere Tradingbereiche "hinein" gehandelt haben, anstatt aus Ihnen heraus. Ein kleiner feiner Unterschied also der darüber entscheiden kann, ob Sie am Ende zig tausend Verlust oder Gewinn gemacht haben.Fragen kostet nichts, nicht fragen kann in diesem Fall viele tausend oder gar hunderttausend Euro kosten.Starten wir los, grundsätzlich handeln wir erst, wenn der Markt in den Tradingbereich eingestoßen ist und dort eine Trendwende vollzieht, wie aktuell im Silbermarkt sowie im GLD.Wenn der Kurs nicht in den Tradingbereich einstößt, dann handeln wir auch nicht. Ganz simpel.Somit ist es ein Treffer, wenn der Kurs innerhalb der blauen Box dreht, ohne auf der anderen Seite wieder die Box zu verlassen und es ist ein Fehlschlag, wenn der Kurs auf der anderen Seite wieder austritt und damit den Stopp auslöst.Wenn die blaue Box nicht getroffen wird, ist es kein Trade, es wird kein Geld eingesetzt und es gibt keine Wertung.Im ersten Langfristchart von GLD (SPDR Gold Trust) hatten wir dieses Jahr zwei Tradingbereiche beide wurden korrekt abgearbeitet werden, beim aktuellen Trade konnte der Stopp bereits auf Break Even gesetzt werden. Also kein Verlustrisiko mehr.Für das schwierige Marktumfeld, ist das ganz in Ordnung, gerne hätten wir mehr Tradingbereiche gesetzt. An erster Stelle steht jedoch die Risikobegrenzung.Im Gold hatten wir 4 Tradingbereiche, einer davon über den Jahreswechsel 2016/2017. Ein Bereich wurde klar unterschritten und zählt als Fehlschlag. Zwei wurden klar getroffen und es kam zu deutlichem Gewinn. Der aktuelle Bereich ist noch nicht angelaufen worden.Im Silber sind es auch 4 Tradingbereiche in 2017 gewesen, soweit auch einer über den Jahreswechsel. Ein Bereich wurde unterschritten, dabei kam es zu einem Stopp out Verlust, 3 Bereiche wurden korrekt abgearbeitet und standen sowie stehen ganz aktuell im Gewinn.Das Jahr war Analysetechnisch kein einfaches, wir sind es gewohnt mehr Trading Setups zu generieren.Wenn man bedenkt das die absolute Mehrheit der Anleger, das Jahr jedoch mit einem klaren Minus beenden, dann können wir uns nicht beschweren. Im Gegenteil bei einem Stopp out Verlust verlieren wir nicht mehr als 5% unseres Eingesetzen Kapitals, bei den Gewinnern liegen zumeist zweistellige Gewinne zu buche.Wir erwarten uns für 2018 wieder einen belebteren Markt sowie mehr Volatilität mit klareren Mustern.Wenn man bedenkt das dies Analysetechnisch das schwierigste Jahr seit gut 7 Jahren war und wir in allen Märkten Heil und ohne Verluste rausgekommen sind, wollen wir nicht nörgeln.Gesundheit, Wohlbefinden und gute Freundschaften sind grundsätzlich über Geld zusetzen.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de