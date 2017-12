Jahresendrallye und keiner ist dabei!

Wir stehen kurz vor Jahresende und die Metalle haben sich erfrischend gut den Erwartungen nach entwickelt. Ich erhielt auf den Bericht letzte Woche, mit der Jahresbilanz 2017 für die Metalle, überraschend viel Resonanz.Nun zu einer Frage, die mir gestellt wurde, wie das funktionieren kann, dass wir einen Zielbereich setzen, Wochen bevor der Kurs diesen erreicht, ohne zu wissen, welche Medienereignisse bis dahin eintreffen und ohne eine Glaskugel zu haben.Es ist Mathematik und die Fähigkeit, Sentiment, also Marktstimmung, zu messen. Märkte werden rein durch Marktstimmung und nicht durch Medienereignisse beeinflusst, auch wenn die Masse der Anleger das Gegenteil glaubt. Es gilt als allseits bekannter Fakt, das ca. 95% aller Marktteilnehmer dauerhaft Geld am Markt verlieren. Können Sie sich vorstellen das es damit zusammenhängt das ungefähr genauso viele Anleger an eine Markttheorie festhalten die so nicht existiert und den Widrigkeiten der Märkte einfach nicht stand hält.Hinterfragen Sie sich einmal selbst, wie Sie die letzten 2 Monate über Gold und Silber gedacht haben.Wir bekamen, teilweise von unseren eigenen Abonnenten, E-Mails mit Aussagen, man solle doch am besten gänzlich aus dem Markt gehen, die Lage sei hoffnungslos. Die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum haben die Edelmetalle in Ihrer Funktion abgelöst. Man schrieb mir, es sei besser, ab jetzt Gold und Silber nur noch zu shorten.Eingefleischte Gold- und Silber-Anleger kündigten nach Jahren Ihr Abo, weil der Markt Ihnen in einer Seitwärtsphase zu langweilig geworden war.Das alles machten Anleger und Investoren, die davor felsenfest von den Edelmetallen überzeugt waren. Dann kam der gigantische Anstieg in den Kryptowährungen, die viele 1000% Kurssprünge hinlegten, gepaart mit einem launigen Jahr in den Metallen. Hier hatten wir wieder den Faktor übergroße Erwartungen. Mit der Zeit hat das viele Leute zermürbt.Exakt das ist negatives Sentiment, von dem ich immer spreche; so hart es klingt. Die negative resignierende Stimmung der Anleger, und gerade auch der eingefleischten überzeugten Anleger, war für uns die beste Indikation, dass eine Trendwende kurz bevorsteht. Zusammen mit unserer Analysemethodik konnten wir zusehen, wie Silber und GLD (SPDR Gold Trust) ganz exakt in unseren Zielbereichen die Trendwende erreichen und wir seitdem klar im Gewinn stehen. Der Goldmarkt vollzog diese Wende noch kurz vor unserem anvisierten Zielbereich.Das ist nicht optimal, aber auch kein Beinbruch. Wir berechnen bereits einen weiteren Einstiegsbereich und werden diesen bei Zeiten unseren Abonnenten zur Verfügung stellen.Jetzt stehen wir im Gold bereits ganz knapp vor der 1300 $ Marke, die viele Anleger noch vor kurzem im gegenwärtigen Marktumfeld für utopisch hielten. Im Silber sind die 17 $ fast erreicht.Viele Leute haben vergessen, das wir im Gold auf Jahresbasis einen Anstieg von knapp 12% hingelegt haben.Leider sind einige wieder nicht im Markt und haben diesen, kurz bevor die Rakete gestartet ist, verlassen. Aber so ist der Lauf der Dinge. Diese Resignation (negatives Sentiment) der Marktteilnehmer war von Nöten, um diese Trendwende in dieser Vehemenz zu ermöglichen.