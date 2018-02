Top Insider verkaufen die Aktien ihrer Unternehmen

Abb. 1: Transaktionen von Top Insidern im Januar 2018

Abb. 2: Jahreschart National Research Corporation

Roper Technologies (KGV 40)

Adobe Systems (58)

Capital One (30)

Texas Instruments (31)

Charles Schwab Corp. (33)

Travellers Comp.

Alcoa Corp. (46)

Hewlett Packard (79)

Juno Therapeutics (negativ)

Twitter (negativ)

Schlumberger (negativ)

...

Die sogenannten "Insider" sind die Menschen, die eine führende Stellung in einem Unternehmen bekleiden und daher natürlich spezielle Kenntnisse über dieses Unternehmen besitzen, die dem Publikum in dieser Form natürlich verborgen bleiben. Vielen Firmenzusammenbrüchen gingen noch kurz vorher die positivsten Pressemeldungen voraus, siehe Enron. Daher ist es auch sehr sinnvoll, dass diese Insider per Gesetz dazu verpflichtet sind, ihre persönlichen Transaktionen mit den Aktien ihrer Firmen der Börsenaufsicht melden zu müssen. Diese Insider-Transaktionen sprechen daher eine sehr deutliche Sprache. Motto: Messe sie nach ihren Taten, nicht nach ihren Worten.Umso interessanter ist es, was die Top Insider in den USA derzeit mit Ihren Aktien machen. Die folgende Graphik zeigt die aktuellen Transaktionen (Quelle: finviz.com ; Bild anklicken um direkt zur Quelle zu gelangen).Die braun hinterlegten Reihen stellen Verkäufe der Top Insider dar, die grünen Reihen ganz oben sind Käufe aus dem Oktober 2017, von denen ich nicht weiss, warum sie in dieser Januar-Liste überhaupt noch erscheinen.Top Insider sind Direktoren, CEOs, Vorsitzende, Präsidenten, stellvertretende Vorsitzende etc., also wirklich die Top Manager in einem Unternehmen. Klicken Sie unten auf den Link und schauen Sie sich diese Liste in Ruhe an.Ein Beispiel: Michael D. Hays, CEO von National Research Corporation (aktuelles KGV 74) hat am 25.1.2018 1,6 Millionen Aktien seines Unternehmens im Wert von 62,5 Millionen US-Dollar verkauft. Der Verkaufskurs war mit 39,03 Dollar nahe am Allzeithoch der Aktie, siehe schwarzer Pfeil.Die Verkäufe teilen sich demnach auch über ganz verschiedene Branchen aus, und treffen nicht nur eine spezielle Branche. Wenn Schmidt verkauft, sollte es Schmidtchen auch tun.© Dr. Jürgen MüllerEinkaufsgemeinschaft für Sachwerte GmbH