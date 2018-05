Goldmarkt der COMEX: Das Spiel beginnt erneut

Während wir dies schreiben (am Dienstag, den 15. Mai), notiert der Goldpreis an der COMEX gegenüber dem heutigen Handelsbeginn fast 2% im Minus. Damit ist er unter die 1.300-$-Marke und den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt gefallen.In den letzten beiden Wochen haben wir versucht, das Risiko eines solchen Rückgangs zu beschreiben. Falls Sie unsere wöchentlichen Kommentare nicht mitverfolgt haben, können Sie diese hier und hier nachlesen.Die folgenden Charts stammen aus diesen Artikeln und bieten auch rückblickend die beste Perspektive:Was wir gerade erleben, ist eine weitere Prüfung unserer Standfestigkeit und unserer Überzeugungen. Der einzige Grund für die Existenz von TFMetalsReport - und wir berichten nun bereits seit fast acht Jahren über den Edelmetallsektor - ist es, die Kräfte und Dynamiken verständlich zu machen, die an diesen "Märkten" wirken. Wenn wir uns der Manipulationen bewusst sind und die Manipulatoren kennen, eröffnet uns das Einblicke und Perspektiven, über die nur wenige andere Marktteilnehmer verfügen.Wir wissen also, dass wir bald eine gute Kaufgelegenheit bekommen werden. Das gilt sowohl für aggressive Trader als auch für passive Anleger, die Gold physisch horten. Nur so sollten wir der fortlaufenden Beeinflussung und Unterdrückung der Preise begegnen. Alle anderen Reaktion - Wut, Angst, Verzweiflung etc. - sind nutzlos.Unten sehen Sie einen weiteren Chart, den wir bereits Ende Februar zeigten. Damals fragten wir, ob Sie mental auf einen erneuten Kurseinbruch vorbereitet sind. Heute stellen wir die gleiche Frage, da die Bullionbanken wieder einmal versuchen, die Spekulanten zum Abstoßen ihrer Long-Positionen zu bewegen.