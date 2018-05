Gold mit Verkaufssignal bis mindestens 1.260 USD aktiv

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Am 4. Mai thematisierten wir einen möglichen Einbruch beim Goldpreis unter die Marke von 1.300 USD. So recht deutlich auch geschehen vor drei Tagen. Von Erholungsimpulsen fehlt bislang jede Spur und somit darf man annehmen, dass das erste Korrekturziel bei 1.260 USD in Kürze touchiert werden dürfte. Dort erscheint eine Stabilisierung bzw. gar eine größere Erholungsbewegung gegeben. Bullisch ist´s nach aktueller Lage jedoch erst wieder oberhalb von 1.326 USD.Sollte es gar zu einem weiteren Rückgang unter das Level von 1.260 USD kommen, wäre die Gefahr anhaltender Preisschwäche bis 1.210 USD und darunter bis 1.160 USD durchaus einzukalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.