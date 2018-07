Physische Silberposition von J.P. Morgan auf 750 Millionen Unzen gestiegen

In einem Interview mit Chris Martenson von letzter Woche führte Ted Butler aus, dass J.P. Morgan derzeit die größte Netto-Long-Position in Silber hält (physische Long-Position minus Comex-Short Position).Butler: "Ich denke es sind im Augenblick bis zu 750 Millionen Unzen von physischem Silber. 150 Millionen Unzen sind in ihrem eigenen Comex-Lagerhaus [..]. Aber 600 Millionen Unzen sind 'ausser Sichtweite' gelagert, das meiste davon in London."Weiter führte Butler aus, dass JP Morgan ebenfalls 20 Millionen Unzen Gold kumuliert habe (620 Tonnen). Zitat: "Diese Leute haben das Boot mit physischem Metall vollgeladen, während sie am Papiermarkt short sind um die Preise zu kontrollieren. Es ist das perfekte Verbrechen mal 1000".Zur Frage, woher die 'unsichtbaren' 600 Millionen Unzen Silber stammen, meint Butler, dass 150 Millionen Unzen Silver Eaglers und Maple Leafs gekauft und zu 1000 Uz. Standardbarren umgeschmolzen wurden. 250 Millionen Unzen stammen aus dem SLV ETF und der Rest aus 4 - 5 t/Woche Warenbewegungen zwischen den Comex-Lagerhäusern, die nur beim Silber beobachtet werden können. Butler vermutet, dass von diesen Warenbewegungen immer ein Teil für JP Morgan abgezweigt wird. Quasi der Teil, der auf jeder Fahrt hinten vom LKW fällt.Zur Größenordnung: Die Hunt-Brüder kumulierten ca. 100 Millioen Unzen, Buffett 130 Millionen Unzen. 750 Millionen (nicht ganz eine komplette Jahresförderung ca. 23.300 Tonnen) ist mit großem Abstand die größte Silbermenge, die jemals in der Menschheitsgeschichte angehäuft wurde.Gold und Silber werden erst dann nach oben ausbrechen, wenn JP Morgan im Zuge einer Ralley keine Shortkontrakte mehr aufbauen wird. Butler: Da die Shortposition nun abgebaut wurde, und die physische Long-Position so groß ist wie noch nie zuvor, seien die Chancen nicht schlecht, dass dieser Punkt vielleicht früher kommen könnte, als viele meinen.Lesen bzw. hören Sie diesen Podcast unter: Quelle: www.silver-phoenix500.com © Dr. Jürgen MüllerEinkaufsgemeinschaft für Sachwerte GmbH