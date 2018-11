Rückblick Edelmetallmesse 2018

Am vorletzten Samstag schloss die diesjährige "Internationale Edelmetall- & Rohstoffmesse" ihre Pforten. Mit ein wenig Abstand wollen wir nun die Ereignisse Revue passieren lassen.Für die Edelmetalle läuft das aktuelle Jahr bisher durchwachsen, es gibt aber Hoffnungsschimmer, die die Edelmetallenthusiasten weiter an ihrem Engagement festhalten lassen. Von den 2017er Kursgewinnen von Bitcoin und Co. redete kaum noch jemand - ein gutes oder schlechtes Zeichen? Das von den Medien kommunizierte "Desinteresse" an Gold und Silber besteht nunmehr seit sechs Jahren und man fragt sich als Veranstalter, Aussteller, Investor oder als Besucher, wie lange das Ganze noch anhalten wird. Dabei ist sehr wohl Interesse vorhanden, besonders in Asien.Die Anzahl der Aussteller war marginal rückläufig, was aber wegen baulicher Änderungen in der Veranstaltungshalle nicht weiter auffiel. Die beiden Bühnen wurden etwas vergrößert, so dass mehr Sitz- und Stehfläche entstand. Analog dazu erhöhte sich die Zahl der Besucher, wenn auch nur geringfügig. Zurückzuführen war dies auf den zweiten Messetag, der erstmals seit 2015 wieder an einem Samstag stattfand.Das Resümee aus Veranstaltersicht ist, bedenkt man das weiter schwierige Marktumfeld, erneut positiv. Die zahlreichen und breit gefächerten Fachvorträge waren wie erwartet stark nachgefragt. Einige Aussteller profitierten erneut vom Fernbleiben anderer. Blickt man zu ähnlichen Veranstaltungen, die im Vorfeld unserer Messe in Zürich oder San Francisco stattfanden, so sind wir mehr als zufrieden. Die weiterhin fehlende Euphorie im Edelmetallmarkt, gepaart mit Rekordverschuldung und hohen geopolitischen Risiken sprechen nach wie vor für Engagements in Edelmetallen. Wie in jedem Jahr erschien pünktlich zum ersten Messetag unser brandaktuelles Edelmetall- & Rohstoffmagazin.Auf stolzen 268 Seiten (24 Seiten mehr) kommentieren zahlreiche Autoren und Referenten den gegenwärtigen Edelmetall- und Rohstoffmarkt. Weiterhin stellen 62 börsennotierte Bergbaugesellschaften, die als Aussteller auf unserer Messe zugegen waren, ihr Unternehmen, ihre Projekte und ihre Vorhaben vor.Die im DIN-A4-Format und komplett in Farbe gedruckte Ausgabe unseres diesjährigen Magazins können Sie unverändert für 14,95 Euro wie immer direkt über unseren Buchshop oder alternativ über den Kopp Verlag oder den Osiris Buchversand ordern.Einige unserer diesjährigen Referenten haben uns ihre Vorträge, Folien oder Manuskripte zur Verfügung gestellt:(unvollständig)(DEG)Erstmalig im Jahr 2013 hatte die Deutsche Edelmetall-Gesellschaft (DEG) im Rahmen unserer Edelmetallmesse einen Preis für besondere Verdienste an den Edelmetall- und Finanzmärkten an Ralf Flierl, Chefredakteur des "Smart Investor", verliehen.Ein Jahr später erhielten die Organisatoren der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse und GoldSeiten.de die Auszeichnung . Es folgten Dr. Bruno Bandulet (2015) Manfred Gburek (2016) und Dimitri Speck (2017).In diesem Jahr durfte den Preis der Mitgründer des Edelmetallhaus pro aurum GmbHentgegennehmen.Unser herzlicher Dank gilt allen Ausstellern, Sponsoren (Copperbank Resources Corp., Axino GmbH), Referenten und Moderatoren, die unsere diesjährige Messe einmal mehr mit ihren Beiträgen bereichert und der schwierigen Marktlage getrotzt haben. Nicht vergessen möchten wir die vielen kleinen ungenannten Helfer, die uns im Vorfeld und während der beiden Messetage tatkräftig unterstützt haben.Auch in diesem Jahr hat unser Organisationsteam wieder fleißig während der beiden Messetage gesammelt. Wir danken all den großzügigen Spendern, mit deren Hilfe rund 131,50 € zusammengekommen sind, die wir mit Freude dem Tierschutzverein Jena e.V. überreichen werden.Nach der Messe ist vor der Messe und so beginnen wir bereits jetzt die Planungen für die kommende Veranstaltung. Was das Jahr 2019 global bringen wird, kann keiner sagen. Die Messe selbst wird erneut am zweiten Novemberwochenende stattfinden. Sofern Ihr Unternehmen zukünftig mit einem Messestand auf unserer Messe vertreten sein möchte, kontaktieren Sie uns bitte.Das VeranstalterteamFrank Hoffmann & Jan Kneist