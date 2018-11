Silber/Gold-Verhältnis auf tiefstem Stand seit 25 Jahren - Behalten Sie China im Auge

© ZeroHedge

© ZeroHedge

© ZeroHedge

© ZeroHedge

Vor dem Hintergrund eines sich weltweit (und vor allem in China) verlangsamenden Wirtschaftswachstums, welches zu einem Rückgang der industriellen Silbernachfrage führt - während Gold als Safe-Haven-Asset gleichzeitig von der erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten und der globalen Straffung der Geldpolitik profitiert - ist Silber im Verhältnis zu dem gelben Metall so billig wie schon seit 1993 nicht mehr.Der Silber-Spotpreis ist in diesem Jahr 17% gefallen und notierte am Montag nur knapp über einem 3-Jahres-Tief, während der Goldkurs im Jahresverlauf weniger als 8% gesunken ist, nachdem die Marktturbulenzen im Oktober den Kurs nach oben getrieben hatten.Allerdings hat ein anderer Rohstoff im Verhältnis zu Silber zuletzt deutlich nachgegeben:Der Ölpreis hat Anfang Oktober bei etwa 5 Unzen je Barrel offenbar eine Art Grenze erreicht. Seitdem hat sich sein relativer Wert gegenüber Silber merklich verringert. Sollte man sich fragen, ob es eine gewisse Kopplung mit dem Petrodollar gibt, die dafür sorgt, dass Rohöl im Bereich von 2,5 bis 5 Unzen Silber je Barrel notiert?Seine bisherigen Gewinne gegenüber dem Goldpreis hat der Ölpreis während des heutigen Kurseinbruchs jedenfalls wieder abgegeben: