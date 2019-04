Goldumfrage: Wall Street uneinig; Main Street bullisch

Laut der neusten Umfrage von Kitco News zur Goldpreisprognose sind Marktexperten geteilter Meinung, wie sich der Goldkurs diese Woche entwickeln wird. Kleinanleger hingegen bleiben optimistisch, was die Goldpreisentwicklung in dieser Woche angeht.An der Umfrage nahmen 16 Marktexperten teil. Jeweils sechs Teilnehmer (38%) erwarten in dieser Woche steigende bzw. sinkende Goldpreise. Vier Teilnehmer (25%) erwarten eine Seitwärtsbewegung im Goldkurs.Währenddessen nahmen 568 Teilnehmer an der Onlineumfrage für die Main Street teil. Davon erwarten 299 Kleinanleger (53%) in dieser Woche steigende Goldpreise, während 170 Teilnehmer (30%) mit sinkenden Goldpreisen. Die übrigen 99 Kleinanleger (17%) erwarten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de