Im Chartbuch der letzten Wochen haben wir einen Weg aufgezeigt, wie man sein Risiko durch eine Wiedereinstiegsstrategie reduzieren kann. Wir sind uns bewusst, dass jeder Marktteilnehmer den Zeitrahmen für die Ausführung und das Halten von Positionen selber festlegen muss. Dies ist wichtig, um sich aus psychologischer Sicht mit der jeweiligen Haltezeit im Markt wohl zu fühlen. Wie oft man auf den jeweiligen Markt schauen und ihn handeln kann, mag auch einfach von beruflichen Verpflichtungen und der daraus resultierenden zeitlichen Beschränkungen abhängen.Die heutige Analyse auf den Silber-Markt ist jedenfalls dem langfristigen Investor mit einem "Buy and Hold" Ansatz sowie all jenen, die Silber einfach physisch kaufen möchten, gewidmet. Der Grund dafür ist, dass wir starke Anzeichen für einen risikoarmen Konfluenz-Punkt im Silbermarkt sehen.Grundsätzlich sind wir primär daran interessiert, so viele Chancen wie möglich zu unseren Gunsten zu stapeln. Je mehr desto besser. Eine Vielzahl von Gründen, die auf eine hohe Wahrscheinlichkeit eines möglichen Ergebnisses zugunsten des angedachten Investitionsszenarios hindeuten - das ist es, wonach wir suchen. Je höher der Handlungszeitraum, desto seltener werden diese Momente, in denen möglichst viele Konfluenz-Punkte in die gleiche Richtung zeigen.Aus einer übergeordneten Zeitperspektive stehen wir im Silbermarkt direkt vor der sogenannten "Sommerflaute". Wir sind uns auch der Tatsache bewusst, dass ein stärker werdender US-Dollar einen negativen Einfluss auf die Edelmetallpreise haben kann. Trotzdem glauben wir, dass es Zeit ist zu handeln.Schauen wir uns einige Charts an, um eine solche Hypothese zu untermauern.Der vier Stunden-Chart zeigt beim Silber ein eher zähes Umfeld der Unsicherheit, wodurch sich ein höherer Zeitrahmen empfiehlt, um den kurzfristigen "Lärm" (noise) zu vermeiden:Der Silber-Wochenchart zeigt ein tiefes Eindringen in die starke Unterstützungszone mit Momentum (Aktion/Reaktion Prinzip):Trendlinienunterstützung auf dem Silber-Wochen-Chart: