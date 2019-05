Centurion Minerals: Aktueller Stand der Aktienzusammenlegung

Vancouver, 27. Mai 2019 - Centurion Minerals Ltd. (CTN: TSX-V) (Centurion oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen von der TSX Venture Exchange die Genehmigung zur Zusammenlegung der ausgegebenen und sich im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens erhalten hat. Der Handel mit den zusammengelegten Stammaktien wird am 29. Mai 2019 aufgenommen. Der Name und das Börsenkürzel des Unternehmens bleiben unverändert.Die Zusammenlegung erfolgt im folgenden Verhältnis: eine (1) Stammaktie nach der Zusammenlegung gegen jeweils sechs (6) Stammaktien vor der Zusammenlegung. Es befinden sich derzeit 82.267.924 Aktien des Unternehmens im Umlauf; nach der Zusammenlegung beträgt die Zahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien rund 13.711.320. Die Anzahl der Aktienoptionen und Warrants sowie die jeweiligen Ausübungspreise werden ebenfalls entsprechend dem Zusammenlegungsverhältnis angepasst. Die neue CUSIP-Nummer des Unternehmens lautet 15643T305, die neue ISIN CA1564T3055.Centurion setzt seine Bewertung von Möglichkeiten in der legalen Cannabis- und Hanfbranche in Südamerika mit einem besonderen Schwerpunkt auf Uruguay, Argentinien und Paraguay fort. Das unternehmenseigene Agrargips-Dünger-Projekt Ana Sofia (Ana Sofia) befindet sich weiterhin im Standby-Modus, während der argentinische Partner des Unternehmens versucht, neue Kundenaufträge in Argentinien und Paraguay zu gewinnen. Centurion Minerals Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Erschließung von Agromineralvorkommen für die Herstellung von Düngemitteln auf internationaler Ebene konzentriert. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen aktiv ähnliche Geschäftsmöglichkeiten, um seinen Unternehmenswert zu steigern, und die Geschäftsleitung prüft das Potenzial für den Einstieg in die südamerikanische Branche für Cannabis und verwandte Produkte.David G. TafelPresident und CEODavid Tafel604-484-2161Suite 520 - 470 Granville StreetVancouver, BC Kanada V6C 1V5Tel: (604) 484-2161Fax: (604) 683-8544www.centurionminerals.cominfo@centurionminerals.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Centurion Minerals Ltd. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können. Solche Aussagen beinhalten unter anderem: mögliche Änderungen der Mineralisierung, des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsarbeiten; die tatsächlichen Ergebnisse von Sanierungsarbeiten; Schlussfolgerungen hinsichtlich zukünftiger wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der Projektparameter aufgrund der laufend verbesserten Planung; technische Gebrechen oder unerwartete Prozessabläufe; Unfälle und andere Risiken im Zusammenhang mit den Bauarbeiten und den betrieblichen Aktivitäten; der zeitgerechte Erhalt der behördlichen Betriebsgenehmigungen; die Einhaltung der behördlichen Auflagen durch das Unternehmen und andere relevante Parteien; die Finanzierbarkeit der geplanten Transaktionen, Programme und Investitionsauflagen zu vernünftigen Bedingungen; die angemessene und zeitgerechte Durchführung von Arbeiten durch Drittunternehmen; die Marktlage sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsrelevante, politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!