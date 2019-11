Deutsche Rohstoff AG: Platzierung einer Anleihe mit 5,25% Kupon p.a.

Deutsche Rohstoff: Platzierung einer Anleihe mit 5,25% Kupon p.a.



Zeichnungsfrist: 11. November 2019 - 4. Dezember 2019

Anleihevolumen bis zu 100 Mio. EUR

Mittelverwendung: Ausbau des erfolgreichen Öl- und Gasgeschäfts in den USA

Anstieg des EBITDA auf 55-65 Mio. EUR in 2020 erwartet

Umtauschangebot für Anleihe 2016/2021

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG ("Deutsche Rohstoff") plant eine neue Unternehmensanleihe (WKN A2YN3Q, ISIN DE000A2YN3Q8) mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. zu platzieren. Es wird bereits die dritte Anleihe der Deutsche Rohstoff sein. Die Anleihe 2013/2018 wurde fristgerecht zurückgezahlt, die Anleihe 2016/2021 hat noch eine Restlaufzeit von rund 20 Monaten. Beide Anleihen notierten konstant über 100 Prozent ihres Nennwerts.



Anleihekonditionen und Umtauschangebot

Die Laufzeit der neuen Anleihe 2019/2024 beträgt 5 Jahre. Der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 5,25% und wird halbjährlich ausgezahlt. Es wird ein öffentliches Angebot in Deutschland in der Zeit vom 11.11.2019 - 04.12.2019 sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland und mehreren europäischen Ländern stattfinden.

Zudem werden die Inhaber der Anleihe 2016/2021 (WKN A2AA05, ISIN DE000A2AA055) eine Einladung zur Abgabe von Umtauschangeboten vom 11.11.2019 - 29.11.2019 erhalten. Sie können je 1.000 Euro nominal der Anleihe 2016/2021 in den gleichen Betrag der neuen Anleihe 2019/2024 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Barzahlung in Höhe von 20 Euro pro 1.000 Euro nominal.



Hohe Ölreserven und ertragreiche Bohrungen als Erfolgsbasis

Der Emissionserlös soll dazu dienen, das erfolgreiche Öl- und Gasgeschäft der Gesellschaft in den USA weiter auszubauen. Die Deutsche Rohstoff ist seit fast zehn Jahren im US-Markt aktiv. Sie fördert momentan aus 44 Horizontalbohrungen, die sie selbst betreibt und ist an mehreren Dutzend Bohrungen mit Minderheitsanteilen beteiligt. Zurzeit werden weitere elf Bohrungen fertiggestellt, die voraussichtlich ab Dezember 2019 Öl und Gas produzieren.

Die sicheren, gutachterlich bestätigten Ölreserven der Deutsche Rohstoff belaufen sich auf 29 Mio. Barrel (BOE), daraus resultieren ein weiteres Umsatzpotenzial von USD 987 Mio. und ein erwarteter Cash-Flow von USD 340 Mio. Von 2014 bis 2018 erzielte der Deutsche Rohstoff Konzern ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von kumuliert 259 Mio. EUR. Für das kommende Jahr erwartet die Gesellschaft aufgrund der bestehenden und der kürzlich vorgenommenen Bohrungen einen starken Anstieg des Umsatzes auf 75 bis 85 Mio. EUR und des EBITDA auf 55 bis 65 Mio. EUR.



Globaler Ölbedarf wird laut Internationaler Energieagentur weiter steigen

Der Ölbedarf wird nach Meinung der Internationalen Energieagentur auch in den kommenden Jahrzehnten wachsen. Derzeit werden weltweit täglich fast 100 Mio. Barrel verbraucht. Bis 2040 wird die Nachfrage nach den Schätzungen der Internationalen Energieagentur weiter steigen, obwohl auch andere Energiequellen wie Erneuerbare Energien deutlich an Bedeutung gewinnen werden. Grund für den Anstieg sind die steigende Nachfrage in den Schwellenländern und die wachsende Weltbevölkerung.

Die neue Anleihe 2019/2024 der Deutschen Rohstoff AG wird voraussichtlich ab dem 6. Dezember 2019 im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Begleitet wird die Emission von der ICF BANK AG aus Frankfurt. Der Wertpapierprospekt ist heute von der BaFin gebilligt worden und ab sofort auf der Homepage der Gesellschaft (www.rohstoff.de/anleihe) abrufbar.



Mannheim, 7. November 2019



Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab.



Weitere Informationen unter www.rohstoff.de

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Dr. Thomas Gutschlag, CEO

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de