CellCube berichtet über aktuelle Entwicklungen aus dem Unternehmen

Toronto, Kanada - CellCube Energy Storage Systems Inc. (CellCube oder das Unternehmen) (CSE:CUBE) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen ein Termsheet unterzeichnet hat, in dem die wesentlichen Bedingungen und Konditionen festgelegt sind, unter denen ein Investorenkonsortium unter der Leitung von Bushveld Energy, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Bushveld Minerals (das Bushveld-Konsortium), grundsätzlich bereit wäre, das gesamte ausgegebene Aktienkapital von Enerox GmbH (Enerox) von CellCube Energy Storage Systems Inc. (der Verkäufer) zu erwerben.- Dem Bushveld-Konsortium wurde bis Ende Februar 2020 ein Exklusivrecht gewährt, um eine Due Diligence-Prüfung durchzuführen und die endgültigen Erwerbsunterlagen auszuhandeln. Im Falle des Abschlusses der Transaktion wird das Bushveld-Konsortium das gesamte ausgegebene Aktienkapital von Enerox GmbH (Enerox) im Gegenzug für einen Gesamtbetrag von 11.000.000 Euro und die Ausstattung von Enerox mit einem Betriebskapital von 1,5 Millionen Euro vom Verkäufer erwerben. Die Transaktion ist in drei Teile gegliedert:- Gemäß dem unterzeichneten Termsheet wird das Bushveld-Konsortium dem Verkäufer 300.000 Euro zahlen, die der Verkäufer als Überschusskapitaleinlage an Enerox übertragen wird, um dessen kurzfristige Betriebskapitalanforderungen zu decken.- Ein erster Kaufvertrag (der erste Kaufvertrag), der so bald wie möglich nach der Unterzeichnung des Termsheets unterzeichnet werden soll, sieht vor, dass das Bushveld-Konsortium 24,90 Prozent des Aktienkapitals von Enerox (die anfänglichen Aktien) für insgesamt 150.000 Euro erwirbt und wie folgt einen zusätzlichen Betrag von 1,2 Millionen Dollar an Überschusskapitaleinlagen für Betriebskapitalzwecke einbringt:- 300.000 Euro unmittelbar nach dem Erwerb von Aktien von Enerox;- 300.000 Euro bis zum 1. Dezember 2019;- 300.000 Euro bis zum 1. Januar 2020; und- 300.000 Euro bis zum 1. Februar 2020- Ein nachfolgender Kaufvertrag (der Hauptvertrag), der unter Vorbehalt einer technischen, rechtlichen und finanziellen Due Diligence-Prüfung steht, sieht den Erwerb der verbleibenden 75,1 Prozent der Aktien von Enerox für eine weitere Gegenleistung von 10,85 Millionen Euro vor, die sich folgendermaßen zusammensetzt:- 8,35 Millionen Euro, die bei Abschluss der Transaktion fällig sind. Bis zu 2,0 Millionen Euro dieser Gegenleistung können nach Ermessen von Bushveld in Form von Bushveld Minerals-Aktien (zu einem Preis, der entweder dem 10-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis vor oder dem Kurs am 4. Tag vor Abschluss entspricht; dabei ist der geringere Preis maßgeblich) erbracht werden. Es ist vorgesehen, dass der Hauptvertrag und andere wesentliche Transaktionsunterlagen am oder vor dem 31. Dezember 2019 unterzeichnet werden, wobei der Abschluss der Transaktion so bald wie möglich im Anschluss erfolgen soll.- Eine zusätzliche aufgeschobene Gegenleistung von 2,5 Millionen Euro, die das Bushveld-Konsortium über einen Zeitraum von 30 Monaten - 500.000 Euro alle sechs Monate ab Juni 2020 - an den Verkäufer zahlen muss (die aufgeschobene Gegenleistung)- Der Verkäufer wird sicherstellen, dass Enerox bei Abschluss der Transaktion schuldenfrei ist.- Für den Fall, dass sich der Verkäufer oder das Bushveld-Konsortium dazu entschließt, den Hauptvertrag nicht zu unterzeichnen, hat der Verkäufer die Option auf den Erwerb der anfänglichen Aktien zu einem Preis von 1,65 Millionen Euro (Gesamtsumme, die das Bushveld-Konsortium an den Verkäufer und Enerox gezahlt hat) zuzüglich eines Betrags, der 12 Prozent der Gesamtsumme entspricht. Für den Fall, dass der Verkäufer die Option nicht ausübt, hat das Bushveld-Konsortium die Option, dem Verkäufer ein Angebot für den Kauf der anfänglichen Aktien zum gleichen Betrag zu unterbreiten. Sollte der Verkäufer diesem Angebot nicht nachgehen, hat das Bushveld-Konsortium die Option, seine Beteiligung an Enerox um 50 Prozent plus eine Aktie für insgesamt 250.000 Euro zu erhöhen. In dem Fall, dass der Hauptvertrag nicht abgeschlossen wird, weil das Bushveld-Konsortium von der Transaktion zurückgetreten ist, würde es weiterhin die Betriebskapitalzahlungen an Enerox leisten.Brett Whalen, interimistischer CEO und Chairman von CellCube, sagt dazu:Die aktuelle Finanzlage von CellCube, wie im Unternehmensupdate vom 22. Oktober 2019 berichtet, macht den Verkauf von Enerox erforderlich. Enerox hat seinen laufenden Betrieb im vergangenen Jahr durch die Inanspruchnahme von Kreditlinien finanziert. Um den größtmöglichen Wert für CellCube zu erzielen, sind wir der Ansicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um eine Transaktion für den Verkauf von Enerox abzuschließen und denken, dass das Bushveld-Konsortium das volle Potenzial von Enerox entfalten wird. CellCube Energy Storage Systems Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das unter dem Kürzel CUBE an der Canadian Securities Exchange, unter dem Kürzel CECBF am OTCBB sowie unter dem Kürzel 01X (WKN: A2JMGP) an der Frankfurter Börse notiert und dessen Hauptaugenmerk auf die schnell wachsende Energiespeicherbranche gerichtet ist, die von einem hohen Bedarf an erneuerbaren Energien geprägt ist.Weitere Informationen erhalten Sie über:Brett Whalen, interimistischer CEO und ChairmanE-Mail: info@cellcubeenergystorage.comwww.cellcubeenergystorage.comDiese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. 