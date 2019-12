Sibanye-Stillwater: Ernennung von Direktoren

Johannesburg, 18. Dezember 2019: Im Sinne von Abschnitt 3.59 der Listings Requirements of the JSE Limited freut sich Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SGL und NYSE: SBGL), die Ernennung der Herren Wang Bin und Lu Jiongjie zu unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktoren in den Verwaltungsrat der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2020 bekannt zu geben. Die Ernennungen erfolgen gemäß einem im August 2013 zwischen Sibanye Gold und Gold One International Ltd. ("Gold One") abgeschlossenen schriftlichen Fusionsvertrag über den Erwerb von Gold One's Cooke und Ezulwini Operations durch Sibanye Gold.Herr Wang Bin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Engineering Management, operative Führung, Projektentwicklung und Corporate Business Development in der Bergbau- und Metallindustrie. Derzeit ist er stellvertretender Geschäftsführer der Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd, verantwortlich für die Auslandsinvestitionen und die Vermögensverwaltung. Baiyin ist eines der führenden Minenunternehmen in China mit den Geschäftsbereichen Bergbau, Verarbeitung, Verhüttung und Raffination, Downstream-Produktion, Forschung und Entwicklung, Investitionen und Handel. Herr Wang Bin war zuvor Projektleiter für den Erwerb des 40%igen Minderheitsaktionärskapitals der Gold One Group Limited.Lu Jiongjie ist derzeit General Manager der Baiyin International Investment Ltd., die er 2013 als Baiyin's Plattform für Auslandsinvestitionen und -management gegründet hat und die im Namen der Baiyin-Gruppe auf die aktuelle Größe von rund 400 Mio. USD verwalteten Investitionen und 800 Mio. USD verwalteten Fremdkapitalfinanzierungen angewachsen ist. Zuvor war er als Associate und Director von Long March Capital tätig, wo er an den verschiedenen Mining-Transaktionen teilnahm, darunter eine Investition in Höhe von 635 Millionen Dollar durch ein chinesisches Konsortium unter der Führung von Baiyin im Jahr 2011 zur Übernahme von Gold One.Der Vorstand begrüßt die Herren Bin und Jiongjie im Unternehmen und freut sich auf ihren wertvollen Beitrag.E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames Wellsted, Leiter Investor Relations+27 (0) 83 453 4014Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa (Proprietary) Limited (Eigene Anteile)In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Die Informationen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem derjenigen, die sich auf die Finanzlage, die Geschäftsstrategien, die Pläne und die Ziele des Managements für zukünftige Geschäftstätigkeiten von Sibanye Gold Limited (Handel als Sibanye-Stillwater) ("Sibanye-Stillwater" oder der "Gruppe") beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des oberen Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln.Alle Aussagen, mit Ausnahme der in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden auch oft Wörter wie "wird", "Prognose", "Potenzial", "Schätzung", "erwarten" und Wörter von ähnlicher Bedeutung. Zukunftsgerichtete Aussagen bergen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Hinblick auf verschiedene wichtige Faktoren zu berücksichtigen sind, einschließlich derjenigen, die in diesem Disclaimer und im am 29. März 2019 veröffentlichten integrierten Jahresbericht und Jahresfinanzbericht der Gruppe sowie im Jahresbericht der Gruppe auf Formular 20-F, der von Sibanye-Stillwater am 5. April 2019 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File No. 001-35785). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf solche Aussagen zu verlassen.