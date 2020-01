GoldMining kündigt Ausübung aller Warrants vom Januar 2020 an

VorkommeAbgrenTonnaKlasse Enthaltenes

n zung4 ge Metall



(g/t) (Mt)

GolSilKupfGoldGoldSilbKupfGold

d berer Eq (Mozer er Eq

)

(g/(g/(%) (g/t (Moz(Mlb(Moz

t) t) ) ) s) )



Gemessene Ressourcen

Titiribi0.3 51.600.4- 0.170.780.82- 195.1.29

5 0 9 0 1 0



Gelbes 0.5/1.1.1762.1- - 2.100.08- - 0.08

Messer15 0 0 0

3



Insgesam 0.90- 195.1.37

t 0 1 0



Angezeigte Ressourcen

Titiribi0.3 234.20.5- 0.090.653.82- 459.4.93

5 00 1 0 3 0



Sao 0.3 14.421.5- - 1.540.71- - 0.71

Jorge6 0 4 5 5



Cachoeir0.35 17.471.2- - 1.230.69- - 0.69

a7 0 3 2 2



Whistler0.3 110.20.51.70.140.791.766.13343.2.79

8 80 0 6 5 0 1 7



La Mina90.25 28.170.71.70.241.120.661.60150.1.01

0 4 7 7 7 2 3



Crucero10.4 30.651.0- - 1.000.99- - 0.99

2 3 0 3 3



Yellowkn0.5/1.12.932.3- - 2.350.97- - 0.97

ife 5 3 5 9 9

13

Insgesam 9.637.73952.12.0

t 0 7 7 59



Gemessene und angezeigte Ressourcen

Insgesam 10.57.731,1413.4

t 30 7 7.8 29



Abgeleitete Ressourcen

Titiribi0.3 207.90.4- 0.020.513.26- 77.93.44

5 00 9 0 0



Sao 0.3 28.191.1- - 1.141.03- - 1.03

Jorge6 0 4 5 5



Cachoeir0.35 15.661.0- - 1.070.53- - 0.53

a7 7 7 8 8



Whistler0.3/0.311.20.42.20.110.684.6222.6713.6.73

8 6 60 7 6 6 17 5 1



La Mina90.25 12.390.61.70.271.070.260.6973.30.42

4 5 5 0 7 7



Boa 0.5 8.4701.2- - 1.230.33- - 0.33

Vista10 3 6 6



Surubim10.3 19.440.8- - 0.810.50- - 0.50

1 0 1 3 3



Crucero10.4 35.771.0- - 1.001.14- - 1.14

2 9 0 7 7



Yellowkn0.5/1.9.3022.4- - - 0.73- - 0.73

ife 5 7 9 9

13

Insgesam 12.423.3864.14.8

t 44 11 7 96

Vancouver, British-Columbia - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; OTCQX: GLDLF - https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-if-it-comes-to-ma-we-are-in-the-driver-seat/ ) gibt bekannt, dass alle seine ausstehenden Warrants, deren Verfallsdatum im Januar 2020 lag, ausgeübt worden sind. Die Gesamteinnahmen aus der Ausübung solcher Warrants beliefen sich auf 5.549.902,50 USD, von denen 3.188.990 USD nach dem letzten veröffentlichten Bilanzstichtag des Unternehmens eingegangen sind.Derzeit hat das Unternehmen 144.806.560 Aktien im Umlauf, keine Warrants, Barmittel in Höhe von ca. $8,7 Millionen und keine Schulden.Garnet Dawson, CEO von GoldMining, kommentierte dazu: "Mit der Ausübung aller ausstehenden Warrants hat das Unternehmen seine Bilanz weiter gestärkt und ist in der Lage, weiterhin zusätzliche Akquisitionsmöglichkeiten in Amerika zu evaluieren und mehrere seiner Schlüsselprojekte im Jahr 2020 voranzutreiben. Das Unternehmen geht davon aus, dass es Anfang 2020 eine Ressourcenschätzung abschließen und einen technischen Bericht über das Projekt Yarumalito, die jüngste Akquisition von GoldMining in Kolumbien, einreichen wird. "Das bestehende Projektportfolio von GoldMining umfasst weltweit gemessene und angezeigte Ressourcen von 10,5 Millionen Unzen Gold (13,4 Millionen Unzen Goldäquivalent) und abgeleitete Ressourcen von 12,4 Millionen Unzen Gold (14,9 Millionen Unzen Goldäquivalent). Siehe Tabelle 1 unten für weitere Einzelheiten.Tabelle 1: Aggregierte Mineralressourcen-Erklärung von GoldMining über alle seine Projekte1,2,3.Tabelle 1 Anmerkungen:1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Lebensfähigkeit nachgewiesen. Es ist nicht sicher, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden. Die Schätzung der Mineralressourcen kann unter anderem durch Umweltgenehmigungen, rechtliche, titelbezogene, steuerliche, gesellschaftspolitische, marketingbezogene oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden.2. Die obige aggregierte Ressourcentabelle dient nur zu Informationszwecken und soll nicht die Durchführbarkeit eines Projekts auf einer eigenständigen oder aggregierten Basis darstellen. Die Exploration und Erschließung der einzelnen Projekte, die Projektgeologie und die Annahmen und anderen Faktoren, die jeder Schätzung zugrunde liegen, sind nicht einheitlich und werden von Projekt zu Projekt variieren. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Projekten finden Sie im technischen Bericht zu jedem einzelnen Projekt, auf den hier verwiesen wird.3. Alle Mengen werden auf die entsprechende Anzahl signifikanter Zahlen gerundet; folglich können sich durch Rundungen Summen nicht ergeben.4. Gold-Cutoff für alle Projekte mit Ausnahme von Whistler, das dem Goldäquivalent entspricht.5. Notizen für Titiribi:a. Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Titiribi Project Department of Antioquia, Colombia", der von Joseph A. Cantor und Robert E. Cameron von Behre Dolbear & Company (USA), Inc. mit Wirkung vom 14. September 2016 erstellt wurde und unter www.sedar.com unter GoldMinings SEDAR-Profil abrufbar ist.b. Das für die Titiribi-Lagerstätte geschätzte Goldäquivalent geht von Metallpreisen von 1.300 US$/oz Gold und 2,90 US$/lb Kupfer und einer Ausbeute von 83% für Gold und 90% für Kupfer aus.6. Notizen für Sao Jorge:a. Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report and Resource Estimate on the São Jorge Gold Project, Pará State, Brazil", der von Porfirio Rodriguez und Leonardo de Moraes von Coffey Mining Pty Ltd. ("Coffey"), mit einem Gültigkeitsdatum vom 22. November 2013, das unter www.sedar.com unter GoldMinings SEDAR-Profil abrufbar ist.7. Notizen für Cachoeira:a. Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report and Resource Estimate on the Cachoeira Property, Pará State, Brazil", der von Gregory Z. Mosher, P.Geo. von Tetratech, Inc. mit Gültigkeitsdatum 17. April 2013 erstellt und am 2. Oktober 2013 geändert und neu angegeben wurde, und der unter www.sedar.com unter GoldMinings SEDAR profile verfügbar ist.8. Notizen für Whistler:a. Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Whistler Project", der von Gary Giroux von Giroux Consultants Inc. erstellt wurde und am 24. März 2016 in Kraft tritt, und der unter www.sedar.com unter GoldMinings SEDAR-Profil verfügbar ist.b. Das Whistler-Projekt besteht aus drei Lagerstätten: Whistler, Raintree West und Island Mountain.c. Das für die Lagerstätte Whistler geschätzte Goldäquivalent geht von Metallpreisen von 990 US$/oz Gold, 15,40 US$/oz Silber und 2,91 US$/lb Kupfer und einer Ausbeute von 75% für Gold und Silber und 85% für Kupfer aus.d. Das für die Lagerstätte Raintree West geschätzte Goldäquivalent geht von Metallpreisen von 1.250 US$/oz Gold, 16,50 US$/oz Silber und 2,10 US$/lb Kupfer und einer Ausbeute von 75% für Gold, 85% für Kupfer und 75% für Silber aus.e. Das für die Lagerstätte Island Mountain geschätzte Goldäquivalent geht von Metallpreisen von 1.250 US$/oz Gold, 16,50 US$/oz Silber und 2,10 US$/lb Kupfer und einer Ausbeute von 75% für Gold, 85% für Kupfer und 25% für Silber (in Kupferkonzentrat gewonnen) aus.f. Ein Goldäquivalent-Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t wurde in der Schätzung als möglicher Tagebau-Cutoff-Gehalt (Whistler, Raintree-shallo und Island Mountain) und ein Goldäquivalent-Cutoff-Gehalt von 0,6 g/t wurde in der Schätzung als möglicher Untertage-Cutoff-Gehalt (Raintree-tief) hervorgehoben.9. Notizen für La Mina:a. Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the La Mina Project", der von Scott E. Wilson, C.P.G. of Metals Mining Consultants, Inc. ("MMC") mit einem Gültigkeitsdatum vom 24. Oktober 2016, das unter www.sedar.com unter GoldMinings SEDAR-Profil abrufbar ist.b. Das für das Projekt La Mina geschätzte Goldäquivalent geht von Metallpreisen von 1.275 US$/oz Gold, 17,75 US$/oz Silber und 2,75 US$/lb Kupfer sowie von Ausbeuten von 93% für Gold und 90% für Kupfer aus.10. Hinweise für Boa Vista:a. Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Boa Vista Project and Resource Estimate on the VG1 Prospect, Tapajos Area, Para State, Northern Brazil", der von Jim Cuttle, Gary Giroux und Michael Schmulian erstellt wurde und am 22. November 2013 in Kraft tritt. Der Bericht ist unter www.sedar.com unter GoldMinings SEDAR profile verfügbar.11. Notizen für Surubim:a. Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Rio Novo Gold Project and Resource Estimate on the Jau Prospect, Tapajos Area, Para State, Northern Brazil" ("Surubim Project"), der von Jim Cuttle und Gary Giroux erstellt wurde und am 22. November 2013 in Kraft tritt. Der Bericht ist unter www.sedar.com unter GoldMinings verfügbar.12. Anmerkungen für Crucero:a. Die Schätzung der grubenbeschränkten Ressourcen basiert auf 1.500 US$/oz Gold, Abbaukosten von 1,60 US$/t, Verarbeitungskosten von 16,00 US$/t und einer Grubenneigung von 47 Grad.b. Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Crucero Property, Carabaya Province, Peru", der von Greg Z. Mosher mit Gültigkeitsdatum 20. Dezember 2017 erstellt wurde und unter www.sedar.com unter dem SEDAR-Profil von GoldMining verfügbar ist.13. Hinweise für Yellowknife:a. In der Grube wurden begrenzte Ressourcen mit vernünftigen Aussichten auf eine mögliche wirtschaftliche Förderung oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,50 g/t Au gemeldet.b. Die Grubenoptimierung basiert auf einem angenommenen Goldpreis von 1.500 US$/oz, einer metallurgischen Ausbeute von 90%, Abbaukosten von 2,00 US$/t sowie Verarbeitungs- und G&A-Kosten von 23,00 US$/t.c. Unterirdische Ressourcen mit vernünftigen Aussichten auf eine mögliche wirtschaftliche Förderung werden als in goldhaltigen Formen oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 1,50 g/t Au enthalten angegebend. Die Tonnage und der Gehalt der Mineralressourcen mit vernünftigen Aussichten auf eine mögliche wirtschaftliche Förderung werden als unverwässert angegeben und spiegeln eine Bezugshöhe von 3,0 m wider.e. Basierend auf einem technischen Bericht mit dem Titel "Independent Technical Report for the Yellowknife Gold Project, Northwest Territories, Canada", der von Ben Parsons (SRK Consulting (U.S.) Inc.) und Dominic Chartier (SRK Consulting (Canada) Inc. und Eric Olin (SRK Consulting (U.S.) Inc.) mit Gültigkeitsdatum 1. März 2019 erstellt wurde und auf www.sedar.com unter dem SEDAR-Profil von GoldMining verfügbar ist.Die obige aggregierte Ressourcenübersicht dient nur zu Informationszwecken. Investoren sollten sich bezüglich projektspezifischer Faktoren, die sich auf die einzelnen Ressourcenschätzungen beziehen, auf die oben genannten zugrunde liegenden technischen Berichte beziehen.Paulo Pereira, Präsident von GoldMining Inc. hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Pereira hat einen Bachelor-Abschluss in Geologie von der Universidade do Amazonas in Brasilien, ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition im National Instrument 43-101 und ist Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:Amir Adnani, ChairmanGarnet Dawson, CEOTelefon: +1(855) 630-1001E-Mail: info@goldmining.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chÜber GoldMining Inc.GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvermögenswerten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Darüber hinaus besitzt GoldMining eine 75%ige Beteiligung am Rea-Uranprojekt im westlichen Athabasca-Becken in Alberta, Kanada.Zukunftsgerichtete AussagenDieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf sein Geschäft und zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses der vorgeschlagenen Arbeiten und technischen Berichte über seine Projekte, seiner Akquisitionsstrategie und der ausreichenden Menge an vorhandenem Kapital zur Finanzierung seiner Explorations- und anderen Pläne. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Unternehmen und die Märkte, in denen es tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle vorausblickenden Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich: der inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, der potenziellen Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten, Unfälle und Ausfälle von Anlagen, Rechtsstreitigkeiten über Eigentumsrechte und Genehmigungen, Arbeits- und andere Rechtsstreitigkeiten, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten von in der Zukunft benötigten Finanzierungen.Diese Risiken sowie andere, einschließlich der im jährlichen Informationsformular des Unternehmens für das am 30. November 2018 endende Jahr und anderen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich variieren. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Revisionen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.