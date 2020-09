Der US-Dollar (USDX) im Abwärtssog

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Heute und im Rahmen des bevorstehenden FED-Events der US-Notenbank am heutigen Abend, erscheint doch durchaus einmal der Blick auf eben jenen Dollar-Index im Rahmen des US-Dollarindex-Futures interessant. Dieser stellt den Außenwert US-Dollar im Kontext eines Währungskorbes dar und visualisiert die entsprechende Bewertung.Wie man sieht, befand sich der Index bis zur Mitte dieses Jahres in einem langfristigen und strukturellen Aufwärtstrend, welcher allerdings im Juliverlauf konsequent durchbrochen wurde. Nach einem ersten Rückgang bis 92 Punkte läuft/lief bisher eine Erholungsbewegung, welche jedoch nur korrektiv einzuschätzen ist und dementsprechend der US-Dollar alsbald wieder auf Sinkflug gehen dürfte. Entweder bereits heute Abend oder spätestens bei Unterschreitung der Unterstützung von 92 Punkten. Die nächsten Abwärtsziele sind hier bei 88 bzw. knapp 84 Punkten zu definieren.Profiteur dieser Entwicklung ist ganz klar der Goldpreis sowie der Euro. Zum Gold selbst gab es hier an dieser Stelle überdies erst gestern eine frische Einschätzung - hier klicken und nachlesen! Erste Hoffnungsschimmer für die US-Dollar-Bullen, würden sich ohnehin erst oberhalb des Levels von 97 Punkten eröffnen. Unterhalb dessen bleibt der Bär (Verkäufer = fallende Notierungen) im Vorteil.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.