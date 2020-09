Mariner Resources schließt Kauf von Exploits Gold Corp. und Namensänderung zu Exploits Discovery Corp. ab

Mariner Resources Corp. meldete am Freitag den erfolgreichen Abschluss der Vereinbarung, wonach Mariner einen 100%-Anteil an Exploits Gold Corp. erworben hat. Exploits ist ein Privatunternehmen, dass sich auf die Goldexploration in der produktiven Exploits-Subzone in Neufundland und Labrador konzentriert.Exploits Gold Corp. hält eine strategische Landposition und die beiden Kernprojekte heißen Mt. Peyton und Jonathan's Pond. Die Liegenschaften befinden sich zwei bzw. fünfundzwanzig Kilometer westlich bzw. nordöstlich von New Found Golds Entdeckung Queensway.Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat das Unternehmen eine 100-prozentige Beteiligung an Exploits Gold Corp. erworben, indem es 18.910.752 Stammaktien ausgegeben hat. Die Aktien unterliegen Halteverpflichtungen von 6 Monaten bis 18 Monaten. Zudem wurden Aktienoptionen von Exploits Gold Corp. in Aktienoptionen des Unternehmens umgewandelt.Das Unternehmen hat außerdem die geplante Namensänderung zu Exploits Discovery Corp. und eine Kürzeländerung an der CSE von "RNR" zu "NFLD" durchgeführt.© Redaktion MinenPortal.de