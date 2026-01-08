Rush Rare Metals Corp.: Erneuerter LOI für geplanten Zusammenschluss mit Myriad Uranium Corp.
Rush Rare Metals Corp. gibt bekannt, dass das Unternehmen am 7. Januar 2026 eine erneuerte Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit Myriad Uranium Corp. unterzeichnet hat. Die LOI sieht einen geplanten Unternehmenszusammenschluss vor, bei der Myriad gemäß einem gesetzlichen Arrangement-Plan 100% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Rush erwerben würde.
Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung würde Myriad alle Rush-Aktien durch Ausgabe von 1 Myriad-Stammaktie für jeweils 1,85 ausgegebene und ausstehende Rush-Aktien erwerben. Dies würde zu einem Umtauschverhältnis von 1 Rush-Aktie zu 0,5405 Myriad-Aktien führen. Darüber hinaus könnten alle Wandelanleihen von Rush nicht mehr für Rush-Aktien, sondern für Myriad-Aktien ausgeübt werden, wobei entsprechende Anpassungen vorgenommen würden, um das Umtauschverhältnis gemäß dem Arrangement widerzuspiegeln.
Rush wird parallel dazu eine Tochtergesellschaft ("Rush Spinco") gründen und alle seine Rechte, Titel und Anteile an der Boxi-Liegenschaft in Quebec auf diese übertragen. Im Rahmen dieser Vereinbarung würden die Aktionäre von Rush zum Zeitpunkt des Inkrafttretens Aktien von Rush Spinco erhalten.
Die Parteien haben gemäß der Absichtserklärung vereinbart, sich in wirtschaftlich angemessener Weise nach besten Kräften zu bemühen, innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung der Absichtserklärung eine endgültige Vereinbarung auszuhandeln und abzuschließen. Die Parteien werden weiterhin auf den Abschluss der Transaktion hinarbeiten und bei Bedarf weitere Informationen bereitstellen.
Rush ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das seinen Schwerpunkt auf seinem Grundstück Boxi in der kanadischen Provinz Québec legt. Zudem ist Rush Eigentümer des Copper-Mountain-Projekts in Wyoming (USA), für das es eine Option an Myriad Uranium Corp. vergeben hat.
Myriad Uranium ist ein Uranexplorationsunternehmen, das eine erwerbbare Beteiligung von 75% am "Copper Mountain Uranium Project" in Wyoming (USA) hält.
