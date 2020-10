Tretet zurück, aber seid bereit, Goldbullen!

Tom Petty sagte es gut. Das Warten ist der schwerste Teil. Die Edelmetalle bleiben in einer Korrektur und wir warteten und warteten auf einen besseren Einstiegspunkt. Nach einer spektakulären, viermonatigen Entwicklung haben die Gold- und Silberaktien noch immer nicht ausreichend in Preis und Zeit korrigiert. Doch die guten Neuigkeiten sind, dass sie anfangen, Fortschritt zu machen.Es scheint, als werden GDX und GDXJ ihre September-Tiefs bei jeweils 37 Dollar und 52 Dollar relativ bald testen. Sollten GDX und GDXJ diese Tiefs nach unten durchbrechen, dann sollten wir uns aufs Kaufen vorbereiten. Der GDXJ besitzt eine Ansammlung von Unterstützung knapp unter 50 Dollar und der GDX knapp unter 36 Dollar.Bei den Metallen können wir etwas Ähnliches erkennen. Die Entwicklung seit den September-Tiefs scheint korrektiv zu sein oder was ich als "schwache Stärke" bezeichne. Sollte Gold unter sein September-Tief von 1.850 Dollar brechen, könnte es Unterstützung im oberen 1.700-Dollar-Bereich finden. Silber hat währenddessen Unterstützung in der Mitte des 22-Dollar-Bereichs und dann verlässliche Unterstützung bei 21 Dollar.Während die Wahlen näherrücken, sollten Sie sich im Gedächtnis behalten, dass der primäre Bullentrend noch immer intakt bleibt. Das Wahlergebnis kann dies nicht ändern, egal wer gewinnt. Fiskalpolitischer Stimulus wird folgen und die Federal Reserve wird außerordentlich locker bleiben. Die technischen Daten argumentieren, dass die Korrektur noch nicht zu Ende ist.Die Stimmung argumentiert dies ebenfalls. Seit die Metalle Anfang August Spitzen bildeten, sind die Netto-Positionen der Spekulanten in Gold und Silber nicht zurückgegangen. Kurz gesagt: Vermeiden Sie übereilte Entscheidungen oder Trades; es sei denn die Edelmetalle sinken in Richtung der oben genannten Unterstützungsniveaus. In diesem Fall sollten wir kaufen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 27. Oktober 2020 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.