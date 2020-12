Exploits Discovery entdeckt sichtbares Gold in Quarzgängen auf Dog Bay

Vancouver, 2. Dezember 2020 - Exploits Discovery Corp. (Exploits oder das Unternehmen) (CSE: NFLD) (FWB: 634-FF) gibt die Entdeckung von sichtbarem Gold (SG) in Quarzgängen zusammen mit mehreren neu identifizierten Vorkommen sulfidhaltiger Quarzgänge auf dem Goldprojekt Dog Bay (das Projekt) bekannt. Das Projekt befindet sich entlang der höffigen Verwerfungszonen Appleton und Dog Bay Line in der Exploits Subzone, Neufundland und Labrador.- Zwei Vorkommen von sichtbarem Gold im Abstand von 45 Kilometern und ein Vorkommen von Basismetallen in Quarzgängen wurden an vier Stellen mit mehreren Quarzgängen auf dem 121,25 Quadratkilometer großen Goldprojekt Dog Bay entdeckt (siehe Bilder unten).- Die Gänge sind an der Oberfläche zwischen 0,2 und 3,0 Metern mächtig, wobei die durchschnittliche Streichlänge derzeit zwischen 4,0 und 65,0 Metern liegt; sie weisen epizonale orogene Gangtexturen auf.- Derzeit sind mehrere Prospektionsteams auf der Liegenschaft, um die neuen Entdeckungen zu erproben und andere Bereiche von Interesse im gesamten Projekt zu durchlaufen.Michael Collins, President & Chief Executive Officer von Exploits, kommentierte: Exploits Discovery ist sehr begeistert von den neuen Entdeckungen von sichtbarem Gold, die auf dem Goldprojekt Dog Bay gemacht werden. Dies ist das Ergebnis der harten Arbeit, die das lokale Prospektionsteam von Exploits geleistet hat. Die Entdeckungen bieten dem Unternehmen eine zunehmende Anzahl von Zielen auf der Appleton-Verwerfung und der Dog Bay Line innerhalb des sich entwickelnden Goldgürtels der Exploits Subzone, und wir beabsichtigen, diese Vorkommen aggressiv zu verfolgen.Exploits Feldmannschaft ist vor Ort und verfolgt die neu entdeckten Gangsysteme mittels Probenahme und weiteren Traversen weiter, um einen ersten Blick auf die potenziellen übertägigen Ausmaße an jeder Stelle zu werfen. Diese Arbeiten ergänzen die 2.021 SGH-Bodenproben, die auf einer Fläche von 4 Quadratkilometern in der Appleton-Verwerfungszone gesammelt wurden.Geologische Karte des SG in entdeckten Quarzgängenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54484/Exploits_20201202_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Geologische Karte des Goldprojekts Dog Bay mit Lage der neu entdeckten Quarzgänge Little Joanna, Embran, Quinlan und Port Albert. Gänge mit sichtbarem Gold sind durch goldene Sterne gekennzeichnet.Innerhalb des Goldprojekts Dog Bay wurden vier neue Gänge in einem Abstand von bis zu 45 Kilometern voneinander entdeckt, wobei zwei Gangsysteme sichtbares Gold, ein Gangsystem Basismetallsulfide (Sphalerit und Bleiglanz) enthielten. Alle Gänge wiesen eine Sulfidmineralisierung auf, einschließlich Pyrit, Arsenopyrit +/- Chalkopyrit. Diese neuen Gänge sind das Gangsystem Little Joanna im Südwesten entlang der Verwerfungszone Dog Bay Line, die Erz- und Brekziengänge Embran, die in der Nähe der Appleton-Verwerfungszone liegen, sowie die Gangsysteme Port Albert und Quinlan in der nordöstlichen Ecke des Projekts.Die Gänge Little Joanna sind über eine Streichlänge von bis zu 20 Metern bei einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 30 Zentimetern freigelegt, bevor sie an beiden Enden von einer mächtigeren Deckschicht verdeckt werden. In den Gängen wurde reichlich fein- und grobkörniges sichtbares Gold beobachtet (Abbildung 2). Der Gang ist hauptsächlich milchig weiß und hat in einigen Abschnitten eine drusige Textur. Sulfid-Stylolithe wurden zusammen mit fein- bis mittelkörnigem Pyrit und Arsenopyrit im Quarzgang selbst beobachtet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54484/Exploits_20201202_DEPRcom.002.pngAbbildung 2: Mittelkörniges sichtbares Gold (SG) aus dem entdeckten Quarzgang Little Joanna auf dem Goldprojekt Dog Bay. Die beobachteten Goldkörner hatten Durchmesser zwischen <1 mm und 3 mm. Schwarzschiefereinschlüsse und kleine Sulfid-Stylolith-Gänge sind typisch für die Quarzgänge.Die Quarzgänge und Gangbrekzien Embran befinden sich in der Nähe der Appleton-Verwerfungszone, sind bis zu 50 Zentimetern mächtig und sind über eine Strecke von 20 Metern freigelegt, bevor sie an beiden Enden unter die Deckschichten abtauchen. Die Gänge ähneln in Aussehen und Textur den Gängen Little Joanna, weisen jedoch eine stärkere Sulfidmineralisierung in Form von Pyrit und Arsenopyrit auf. Feinkörniges sichtbares Gold wurde in von Hand ausgewaschenen Sedimenten gefunden, die aus den Gängen und dem Wirtsgestein stammen, das aus dem Aufschluss des freigelegten Gangs entnommen wurde.Bei den Gängen Quinlan handelt es sich um mehrere 50 bis 70 Zentimeter mächtige Quarzgänge, die derzeit über eine Streichlänge von 5 bis 20 Metern verfolgt werden, bevor sie unter die Deckschichten abtauchen. Sichtbares Gold wurde in Form feiner Körner in Crack-Seal-Klüften und in Form feiner bis grober Körner in den Quarzgängen entdeckt (Abbildung 3). Spuren einer Sulfidmineralisierung sind auch in den Quarzadern in Form von Pyrit, Chalkopyrit, Bleiglanz und Sphalerit vorhanden. Die Gänge sind milchig weiß mit Abschnitten drusiger Texturen und Crack-Seal-Texturen, die typisch für epizonale, orogene Goldlagerstätten sind.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54484/Exploits_20201202_DEPRcom.003.pngAbbildung 3: Beispiel für feinkörniges sichtbares Gold (SG) aus den Quinlan-Gängen. Sichtbare Goldkörner haben einen Durchmesser von <1 bis 2 mm. Pyrit (Py) und Arsenopyrit (ASP) werden entlang der Quarzganggrenze mit dem Wirtsgestein und als untergeordnete kleine Gänge innerhalb des Quarzes beobachtet.Das Gangsystem Port Albert besteht aus mehreren Gängen mit einer Mächtigkeit von bis zu 2,5 Metern und wurde über eine Streichlänge von bis zu 65,0 Metern verfolgt. Diese Gänge enthalten reichlich Pyrit, Sphalerit, Bleiglanz und Chalkopyrit (Abbildung 4), was das Vorkommen eines zink-, blei- und kupferführenden Systems repräsentiert. Die Quarzgänge sind milchig weiß mit reichlich rosa Hämatit und rostigen Sulfidflecken. Crack-Seal-Texturen und drusige Texturen wurden innerhalb der Gänge zusammen mit untergeordneten Abschnitten einer Brekzienbildung beschrieben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54484/Exploits_20201202_DEPRcom.004.jpegAbbildung 4: Handstücke aus dem Quarzgang Port Albert mit Beispielen für die Mineralisierung mit Pyrit, Chalkopyrit, Sphalerit und Bleiglanz.Alle Gesteinsproben werden vom Personal des Unternehmens gesammelt und vor Ort zusammen mit einem Probenetikett zur Identifizierung verpackt. Die Beutel werden mit Klebeband verschlossen und in einer Unternehmenseinrichtung sicher aufbewahrt, bis sie von Exploits-Mitarbeitern direkt zum Labor transportiert werden.Alle Gesteinsproben werden bei Eastern Analytical mit der Anschrift 403 Little Bay Road, Springdale, NL, einem gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten kommerziellen Labor, analysiert, das in keinerlei Nahverhältnis zu Exploits Discovery Corp. steht. Eastern Analytical pulverisierte 1.000 Gramm jeder Probe auf 95 %, bis das Material eine Siebgröße von < 89 Mikrometern passierte. Die Proben werden mittels Brandprobe (30 Gramm) mit abschließendem AA-Verfahren bzw. mittels ICP-34-Verfahren, Aufschluss in vier Säuren und abschließendem ICP-OES-Verfahren analysiert. Alle Proben mit einem Wert über 8,00 Gramm Gold pro Tonne werden mittels metallischen Siebens weiter analysiert, um das Auftreten des durch grobkörniges Gold verursachten Nugget-Effekts zu reduzieren.Ian Herbranson, P.Geo, ist der Vice President of Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Herbranson hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt zurzeit die Projekte Middle Ridge, True Grit, Great Bend, Mt. Peyton, Jonathans Pond, Gazeebow und Dog Bay, die zusammen eine Fläche von 2.074 Quadratkilometern aufweisen.Alle Projekte des Portfolios von Exploits liegen innerhalb der Exploits Subzone.Exploits ist der Auffassung, dass die Exploits Subzone, die sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay dEspoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die zu Entdeckungen geführt haben, wie etwa jene von New Found Gold im Jahr 2019 mit 92,86 Gramm Gold pro Tonne auf 19,0 Metern in Oberflächennähe. Die Exploits Subzone und die GRUB-Regionen standen während des gesamten Jahres 2020 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen, wobei für das Gebiet bis 2021 verstärkte Explorationsaktivitäten prognostiziert werden.Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone untersucht und einzelne Landpakete für Absteckungen oder Joint Ventures ausgewählt, wo die Möglichkeit für erstklassige Entdeckungen und die Erschließung von Minen besteht. 