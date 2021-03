Gold Royalty: Abschluss des 90 Mio. US-$ Börsengangs und das Debüt an der NYSE American

Vancouver, British Columbia - 9. März 2021 - GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE AMERICAN: GLDG) ("GoldMining") und ihre Tochtergesellschaft, Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY) ("GRC") meldeten heute die Einreichung eines endgültigen Prospekts für die Erstemission von 18.000.000 Einheiten von GRC (die "Einheiten") zu einem Erstemissionspreis von 5,00 US$ pro Einheit durch GRC. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie von GRC bestehen. Jeder volle Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 7,50 US$ pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren nach dem Ausgabedatum.Die Stammaktien und Optionsscheine von GRC werden voraussichtlich ab dem 9. März 2021 an der NYSE American unter den Symbolen "GROY" bzw. "GROY WS" gehandelt. Das Angebot wird voraussichtlich am 11. März 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.H.C. Wainwright & Co. und BMO Capital Markets agieren als gemeinsame Book-Running-Manager und Co-Lead Underwriter eines Konsortiums, dem CIBC Capital Markets, Haywood Securities, Raymond James Ltd, Roth Capital Partners, Scotiabank, Sprott Capital Partners L.P. und TD Securities Inc. angehören.Der Bruttoerlös für GRC aus dem Angebot wird voraussichtlich ca. 90,0 Mio. US$ betragen, vor Abzug von Emissionsabschlägen und -provisionen und anderen von GRC zu zahlenden Angebotskosten. Darüber hinaus hat GRC den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 2.700.000 zusätzliche Stammaktien und/oder bis zu 1.350.000 Optionsscheine zum Preis des Börsengangs, abzüglich der Emissionsabschläge und Provisionen, zu erwerben.Nach Abschluss des Angebots wird GoldMining 20.000.000 Stammaktien von GRC halten, was ungefähr 49,0 % der ausstehenden Stammaktien entspricht (bzw. ungefähr 46,0 %, wenn die Konsortialbanken ihre Option zum Kauf weiterer Wertpapiere vollständig ausüben und unter der Annahme, dass keine Warrants ausgeübt werden).Registrierungserklärungen wurden bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht und wurden am 8. März 2021 wirksam. Dieses Angebot erfolgt ausschließlich per Prospekt. Der Verkaufsprospekt enthält wichtige Detailinformationen über die angebotenen Wertpapiere. Kopien des Prospekts sind erhältlich bei H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, oder per E-Mail an placements@hcwco.com ; oder bei BMO Capital Markets, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036, Attn: Equity Syndicate Department, oder per E-Mail an bmoprospectus@bmo.com . Anleger sollten den Verkaufsprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.GRC hat außerdem eine Empfangsbestätigung für seinen endgültigen Prospekt erhalten, der am Datum dieses Dokuments bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder der Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Québec, eingereicht wurde. Eine Kopie des kanadischen endgültigen Prospekts ist auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com unter dem Profil von GRC verfügbar und eine Kopie des US-Prospekts ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.H.C. Wainwright & Co., LLC und Roth Capital Partners, LLC sind in keiner kanadischen Rechtsordnung als Anlagehändler registriert und werden dementsprechend weder direkt noch indirekt Angebote zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Kanada einholen.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von GRC dar und ist kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Jurisdiktion ungesetzlich wäre. GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold fokussiertes Royalty-Unternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet.GoldMining Inc. / Gold Royalty Corp.Telefon: (855) 630-1001E-Mail: info@goldmining.comE-Mail: info@goldroyalty.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich zukunftsgerichteter Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche Aussagen beinhalten Aussagen hinsichtlich des erwarteten Abschlussdatums des Angebots und des erwarteten Zeitpunkts der Notierung der Stammaktien und Warrants an der NYSE American. Wörter wie "erwartet", "antizipiert" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von GoldMining und GRC und unterliegen inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und den Abschluss des Angebots, Markt- und andere Bedingungen sowie die Risiken, die mit Royalty- und Streaming-Unternehmen im Allgemeinen verbunden sind. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden im Abschnitt "Risikofaktoren" des endgültigen Prospekts für das Angebot ausführlicher beschrieben. Eine Kopie des Prospekts ist auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com und auf EDGAR unter dem Profil von GRC verfügbar. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zu diesem Datum gemacht, und Fusion verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.